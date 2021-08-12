Почему екатеринбуржцы переобучаются на сварщиков и маникюрщиц

По данным сервиса "Авито Услуги", предложение курсов профобучения в Екатеринбурге выросло на 50 процентов. Корреспондент "РГ" узнал, чем смена деятельности привлекает местных жителей и кем они хотят работать.

Как выяснилось, горожане охотно осваивают профессию сварщика - такие специалисты востребованы в строительных компаниях и на заводах. Спрос на рабочих есть всегда, но во втором квартале 2021-го желающих заняться сваркой стало в девять раз больше, чем год назад. Аналитики думают, что причина в быстром и недорогом обучении: полный курс вместе с практикой стоит от десяти тысяч рублей и длится пару месяцев. На таких же условиях можно выучиться на бухгалтера: россияне записываются на такие курсы на 90 процентов чаще, чем в прошлом году. В основном ради запуска личного бизнеса или повышения квалификации.

- Люди выбирают профессии, которые будут востребованы в любых условиях. Им крайне важно применить и монетизировать знания спустя пару месяцев после учебы. Кроме того, порог входа в сферу услуг снизился благодаря росту онлайн-платформ (их использует 72 процента мастеров для привлечения клиентов) и количества самозанятых, - говорит руководитель маркетинговых проектов "Авито Услуги" Иван Чулков.

Уральцев увлекает не только работа с цифрами и железом, но и профессии "человек-человек". Так, девушки стремятся уйти в бьюти-индустрию, где можно не сидеть в офисе целыми днями и реализовать свои творческие идеи. Хотя, по мнению мастера-бровиста Екатерины Охорзиной, оформившей самозанятость, некоторые ищут в отрасли "легких" денег и не готовы вкладываться в долгосрочное развитие.

- Как бывший менеджер магазина я вижу, что не все учитывают себестоимость процедуры в салоне, аренду помещения - это составляет половину выручки. Сейчас мастеров гораздо больше, чем три года назад. Но мало получить сертификат о прохождении курсов: бьюти-индустрия постоянно развивается, и специалист должен быть в курсе трендов, уметь продвигать услуги, повышая свою компетентность, - делится она.

В индустрию красоты обычно переходят банковские служащие, экономисты, преподаватели

Чтобы стать бровистом, достаточно пройти двухдневный курс у опытного мастера. Екатерине в свое время удалось отыскать пятидневный, где выдавали государственный диплом после сдачи экзамена. А, скажем, на мастера по маникюру и педикюру с нуля учат целый месяц. Конкуренция среди них высокая - спрос на эти услуги увеличился на 140 процентов по отношению к прошлому году.

- В течение года мы обучили трех стажеров, кроме того, четыре мастера повысили свою квалификацию. У нас проходят экспресс-курсы по введению в специальность и длительные: мастер может освоить техники за счет студии при условии трудоустройства к нам. Вкладываясь в развитие новичков и сотрудников, мы формируем команду под свои стандарты качества, - поясняет основательница сети маникюрных салонов Дарья Бовт.

Предпринимательница подчеркивает, что ей нужны работники, заинтересованные в карьерном росте. В частности, мастера могут перейти в категорию топ с более высокой оплатой услуг, а затем в управляющие. Владелица студии уже запускает сеть по франшизе и надеется, что сотрудники, пройдя всю внутреннюю "кухню", в будущем станут партнерами.

Интересно, что в индустрию красоты обычно переходят банковские служащие, экономисты, преподаватели. Притягивает она и студентов.

Насколько это соответствует запросам рынка? По оценке Ассоциации карьерных консультантов Урала, компании сегодня испытывают дефицит в менеджерах по персоналу и продажам, айтишниках. Однако соискатели отдают предпочтение вакансиям в сфере услуг с менее жестким графиком. В основном люди стремятся сменить работу из-за нестабильности прежней, выгорания и изменения образа жизни.

Между тем

Жители Свердловской области могут освоить профессию бесплатно по федеральной программе "Содействие занятости населения" в рамках нацпроекта "Демография". К примеру, в Екатеринбургском экономико-технологическом колледже в июне по ней обучилось 54 человека. Они получили компетенции по направлениям: холодильная техника, 1C, поварское дело и социальная работа.