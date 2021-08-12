Треть сотрудников крупных предприятий Южного Урала прошли вакцинацию

Полный профилактический курс от коронавирусной инфекции позади у 31 процента занятых на 43 крупных производствах Южного Урала, а это более 55 тысяч человек.

Среди предприятий, участвующих в прививочной кампании, есть свои лидеры: Приборостроительный завод, Ядерный центр имени академика Забабахина, Челябинский цинковый завод и другие. Здесь привито уже более половины персонала. На предприятиях Группы компаний ММК по состоянию на 2 августа этот показатель составил 41 процент. Вакцина, констатируют на комбинате, поступает в два десятка здравпунктов, металлурги и их родственники могут записаться на процедуру через корпоративное мобильное приложение, выбрав удобное место и время.

На Челябинском кузнечно-прессовом заводе подчеркивают, что с первых дней ответственно относились к вакцинации, потому смогли обеспечить защитой от инфекции 73 процента коллектива. В Промышленной группе КОНАР эту процедуру уже прошли около 32 процентов работников, в первой половине августа к ним присоединятся еще 500 человек. По словам доверенного врача компании Вячеслава Левита, договор заключен с одной из больниц Челябинска. Производственники могут сделать укол прямо в корпоративном медкабинете после осмотра врачом-терапевтом. Такой порядок, замечает доктор, помогает избегать не только очередей, но и лишних контактов в поликлиниках.

Большинство работодателей предоставляет два оплачиваемых выходных после прививки

На Челябинском металлургическом комбинате прививочная кампания ведется с апреля, за это время к ней присоединилось около трех тысяч человек. Это 23 процента персонала, еще 540 металлургов собираются пройти процедуру в ближайшее время в здравпунктах комбината или городских поликлиниках. Чтобы ускорить процесс, на заводе ввели материальное поощрение для привитых.

Так же, без отрыва от производства, проходит вакцинация на тракторном заводе в Челябинске, где обеспечили себя защитой от COVID-19 полторы тысячи человек. Около 15 процентов сотрудников привились на автозаводе "Урал" в Миассе, но небольшое отставание от других предприятий здесь объясняют особым графиком. С 19 июля по 9 августа коллектив отправился в ежегодный корпоративный отпуск, по окончании которого темпы вакцинации вырастут. Начальник службы охраны труда, промышленной и пожарной безопасности Алексей Трясцин отмечает, что среди сотрудников предприятия есть сомневающиеся, но обязательства перед близкими и коллегами помогают принять правильное решение.

Невысоки пока темпы вакцинации на Челябинском электрометаллургическом комбинате, где защиту от вируса приобрело около 600 человек. Начальник медицинской службы Александр Белов объясняет это объективными обстоятельствами: завод заключил договор с городской больницей №5, однако пока число желающих превышает количество поступающих доз препарата.

По словам главы областного министерства промышленности Павла Рыжего, реальный сектор прошел первый локдаун с минимальными потерями, однако теперь в его активе сдерживающий распространение инфекции инструмент. Это придает уверенность в том, что новая волна COVID-19 не отразится на основных технологических процессах. Свою ответственность за эпидемиологическое состояние производств ощущают и работодатели, большинство из которых поддержало инициативу губернатора предоставлять два оплачиваемых выходных своим сотрудникам после прививки.