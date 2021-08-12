В Челябинске завели дело на мать, дети которой кричали в окно

Жители Челябинска накануне увидели в открытом окне на четвертом этаже двух маленьких детей. Оказалось, что мать оставила девочек двух и шести лет одних. Полиция нашла женщину и возбудила против нее дело по статье о неисполнении родительских обязанностей.

Инцидент произошел 11 августа. К дому на Каслинской подъехали пожарные с автолесницей после сообщения о том, что на подоконнике открытого окна стоит маленький ребенок.

- Спасатели были готовы зайти в квартиру через окно, но в этот момент пришел знакомый семьи и открыл сотрудникам полиции дверь в квартиру, где, действительно, находилось двое детей без присмотра. Полиция совместно с органами опеки уже проверяла эту семью из-за заявлений соседей, о том, что дети остаются одни. Встреча была накануне инцидента, но беседа, видимо, не подействовала на женщину, и она снова ушла, оставив малышей, - рассказала "РГ" начальник отделения по взаимодействию со СМИ УМВД по Челябинску Любовь Гайнулина.

По ее словам, дети в семье выглядят неряшливо, условия в квартире для них неподходящие. Поэтому после происшествия, едва не обернувшегося трагедией, малышей из семьи изъяли.