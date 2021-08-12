В Челябинской области испытали новые сорта картофеля

Сельхозпредприятия Челябинской области ежегодно производят не менее 100 тысяч тонн картофеля. Причина тому - расторопность овощеводов, которые одними из первых в отрасли успели провести техперевооружение. Однако дальнейшее повышение урожайности специалисты связывают с внедрением новых сортов.

Сегодня в государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию в агроклиматической зоне, куда входит Челябинская область, - 60 сортов картофеля, шесть из которых созданы в Южноуральском НИИ садоводства и картофелеводства.

- Всего в реестре в разные годы было 30 наших разработок, - уточнят директор института Николай Глаз. - В этом году туда внесен сорт "Каштак", в прошлом - "Захар" и "Кавалер". Сейчас проходят испытания два сорта, в 2021-м передадим туда еще два новых.

По словам руководителя Челябинского филиала "Россельхозцентра" Ксении Ваниной, в нынешнем сезоне овощеводческие предприятия Южного Урала приобрели 21 тысячу тонн семенного картофеля. Доля сортовых семян в структуре посадок составила 33 процента, из которых пятая часть - отечественной селекции. Около 60 процентов пришлось на сорт "Розара", объемы которого выросли на 20 процентов за год. Еще 19 процентов посадок занял "Невский".

В нынешнем сезоне доля сортовых семян в структуре посадок составила 33 процента

Эта нацеленность на селекцию вкупе с передовой голландской технологией возделывания, по мнению экспертов, обеспечивает определенный запас прочности. Несмотря на особенности нынешнего сезона, нехватку влаги в плодородном слое почвы, гарантируются условия для развития корневой системы, а значит, и для получения неплохого урожая. По мнению главного агронома Ассоциации предприятий по выращиванию овощей и картофеля Челябинской области, заслуженного агронома РФ Лидии Смирновой, НИИ картофелеводства проводит правильную политику, призывая приобретать семена высокоурожайных сортов не только профессиональные хозяйства, но и владельцев частных подворий.

Приобретение элитных семян картофеля, которое позволяет регулярно обновлять сорта, субсидируется государством. Как отмечает начальник управления по развитию растениеводства и малых форм хозяйствования министерства Анна Губина, хозяйства пользуются несвязанной поддержкой - компенсирующей субсидией из расчета на гектар посевной площади, а также стимулирующими субсидиями, мотивирующими производителей запасаться урожайными семенами и средствами защиты растений. Кроме того, есть целевые субсидии - на приобретение минеральных удобрений. Компенсируются также расходы на агрохимическое обследование почвы, строительство и модернизацию овощехранилищ, сотрудничество с научными институтами по линии НИОКР.

В 2022 году, отмечает Губина, изменится подход к предоставлению субсидий на мелиорацию: мероприятия по известкованию кислых почв, возврат пашни в оборот, возведение и обновление мелиоративных систем. Средства будут предоставляться напрямую Минсельхозом России, возместить можно до 50 процентов затрат на мелиорацию. Отбор получателей господдержки состоится в августе, но планируется и дополнительный список, о котором аграриев известят впоследствии.