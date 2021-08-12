В городе Лабытнанги оценили готовность объектов ЖКХ к зиме

Готовность коммунальных объектов ОАО "Тепло-Энергетик" к предстоящей зиме оценил директор департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО Дмитрий Афанасьев совместно с заместителем главы администрации города Лабытнанги Дмитрием Лукьяненко. В ходе рабочей поездки руководители посетили котельную №1 "ДКВР", котельную №8 "Орбита", станцию 3-го подъема и канализационные очистные сооружения. Особое внимание было уделено энергообъектам города.

"Объекты энергетики под постоянным мониторингом специалистов управления ЖКХ. Ежедневно проводим совещания с ресурсоснабжающими организациями, имеющими на балансе источники тепла. Готовность по теплоснабжающим коммунальным предприятиям - 80%. 25 августа начнётся заполнение сетей, прокрутка в рабочем режиме сетевых насосов, а затем, в зависимости от температурного режима, пойдёт тепло в магистральные тепловые сети", - отметил Дмитрий Лукьяненко.

В этом году пройдет полное обновление котельной №8 "Орбита".

"Новая котельная строится за счёт инвестиционной программы предприятия ОАО "Тепло-Энергетик". Надеемся, с начала отопительного сезона она войдёт в пуско-наладочный режим, а затем плавно заменит старую котельную", - отметил Дмитрий Афанасьев.

Готовность сетевого комплекса города к предстоящей зиме ниже, в сравнении с энергообъектами, поскольку работы на сетях начались в июне. В настоящее время проводятся работы по промывке сетей тепловодоснабжения с последующими гидравлическими испытаниями. На отдельных участках сетей идет капитальный ремонт, проводится замена гильз в местах прокладки трубопроводов на пересечении с автодорогами, проверяется и приводится в соответствие теплоизоляция.

"Материалами предприятие обеспечено полностью, мы справимся с запланированным объёмом работ", - подтверждает Иван Михнюк, исполнительный директор ОАО "Тепло-Энергетик".

К середине октября на станции третьего подъема ОАО "Тепло-Энергетик" планирует заменить и запустить в работу две емкости. В проект по усовершенствованию очистных сооружений вносятся изменения, которые позволят увеличить их мощность и обеспечить необходимый уровень чистоты сбрасываемых вод.

"По итогам поездки по объектам ЖКХ Салехарда и Лабытнанги Дмитрий Афанасьев отметил хорошие темпы выполнения работ по подготовке к предстоящей зиме и поручил усилить контроль над качеством выполнения ремонтных и подготовительных работ, от которых зависит безаварийное прохождение отопительного сезона на Ямале", - сообщили в пресс-службе департамента.

Сайт компании www.yamalkomenergo.ru

Материал предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"