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Рубрика: Происшествия

В Курганской области заключенный убил сотрудника колонии

В Курганской области на территории исправительной колонии №2 осужденный зарезал сотрудника исправительного учреждения. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

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По данным ведомства, инцидент произошел утром 12 августа. Заключенный, используя колющий предмет, напал на сотрудников, которые проводили обыск. В результате один человек погиб, второй получил ранение и был госпитализирован. При задержании напавший оказал сопротивление и был убит.

Известно, что злоумышленник 1977 года рождения был приговорен к 19 годам заключения за совершение нескольких преступлений, в числе которых разбой и убийство. По факту нападения на сотрудников колонии СК возбудил уголовное дело по нескольким статьям - убийство, покушение на убийство, а также дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Тюрьмы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область

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