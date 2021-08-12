Ёква, Зайчик и Дада: "Яндекс" изучил необычные названия сел и деревень

Аналитики сервиса "Яндекс.Карты" вместе с лингвистами изучили названия российских населенных пунктов, и выбрали самые часто встречающиеся, самые длинные и короткие. А также просто - необычные, странные, смешные и иногда не очень приличные названия.

Так, по данным исследования, примерно 65 тысяч ойконимов встречаются на карте только раз: Добрые Пчелы, Зажупанье, Опухлики, Кикиморки, Мда, Дада, Демонята и Большой Содом и многие другие.

Самое длинное название без пробелов - у села Кременчуг-Константиновское к Кабардино-Балкарии: двадцать пять букв! А без пробелов и дефисов - у сел в Оренбургской области Верхненовокутлумбетьево и Нижненовокутлумбетьево, что находятся по соседству друг с другом.

"В России есть населенные пункты на любую букву алфавита, кроме "ь" и "ъ". Больше всего - на "к", "с" и "п". Топ-5 названий на букву "к": Каменка, Калиновка, Кузнецово, Красное, Ключи", - подсчитали аналитики.

Есть в стране села и деревни и на "ы" (22 штуки) и на "й" (всего семь). Первые в основном находятся в Коми и Якутии, а вторые - в Марий Эл.

Чаще всего в ойконимах встречаются такие прилагательные, как большой, новый, малый и так далее, и существительные горка, гора, поляна.

"В ходе исследования аналитики "Яндекс.Карт" провели опрос: показывали респондентам случайные названия спрашивали, с чем они могут быть связаны. Судя по полученным ответам, чаще всего ойконимы отражают особенности места (Лютые Болоты, Глубокие Лужи, Бугорки). Вторую по величине группу составляют названия, образованные от имен (Игоревка, Глебовка, Ерофей Павлович), третью - от названий животных (Комар, Зайчик, Большое Свинорье)", - говорится в сообщении сервиса.

Кстати

В Свердловской области самые распространенные названия - Первомайский (девять штук) и Октябрьский (семь). Примерно полторы тысячи названий встречаются лишь раз: Ёква, Красный Адуй, Бархаты, Ястребок, Бубчиково, Встреча. Самое длинное название - у села Всеволодо-Благодатское, а самые короткие - Ис и Яр.

В Челябинской области больше всего Александровок (семь), Лесных и Октябрьских (по шесть штук). Примерно 1,1 тысячи названий - в единственном экземпляре: Золотой Пляж, Косой Мост, Первуха, Балканы, Париж, Берлин, Лейпциг. Самое длинное название - у села Нижнепетропавловское, а короткие - у поселков Ай и Ук.