Зачем на Ямале медведей усыпляют и увозят подальше от людей

На Ямале белые и бурые медведи так часто выходят к людям, что власти создали специальную группу оперативного реагирования из зоологов и спасателей. В критической ситуации, когда косолапые приближаются к жилью, "медвежий спецназ" готов вылететь, усыпить животных и перевезти их на безопасное для людей расстояние.

Истории, когда звери выходят к людям, на Ямале случаются в последнее время едва ли не каждый день то в одном, то в другом муниципалитете. Так, в Тарко-Сале семья медведей чуть было не подплыла прямо к городскому пляжу в местном парке. Их спугнули криками отдыхающие: "Медведи плывут!". Обычно так кричат про акул, приближающихся к пляжам где-нибудь в Майами. Территорию сразу оцепили полиция и казаки. Отдыхающих попросили удалиться. Следы, в том числе и маленьких медвежат, обнаружили рыбаки утром на следующий день в километрах пяти от этого места.

Недавно недалеко от поселка Самбурга медведи вломились "без стука" в сторожку многодетной семьи рыбаков. Благо, хозяев в тот момент не было, но "гости" перепортили все запасы продуктов на месяцы вперед: перевернули и разодрали пакеты с сахаром и макаронами, емкости с маслом. Ямальцы в итоге остались в сезон активной ловли рыбы без провизии на сумму больше 25 тысяч рублей.

Примерно в это же время бурых медведей видели в Новом Уренгое. А несколько белых одновременно подбирались к стойбищу кочевников в Сеяхинской тундре. Перепуганные тундровики сообщили об этом властям. Именно тогда на помощь оленеводам-кочевникам впервые и вылетела специальная группа, состоящая из ученых, специалистов службы по охране биоресурсов и спасателей.

Существовал риск, что животные голодные и могут напасть на людей: изменение климата приводит к тому, что медведи лишаются привычных мест добычи пищи, поэтому и идут к жилью. Специалисты были готовы в случае необходимости обездвижить и перевезти белых медведей на территорию национального парка "Гыданский" полуострова Явай и на остров Неупокоева. Как говорят ученые, на сегодня это самый гуманный способ, когда не страдают ни люди, ни животные.

Но тонкость еще и в том, что белый медведь - животное краснокнижное. Поэтому пришлось запрашивать разрешение в Минприроды на любую манипуляцию с ним.

Специалисты обследовали тундру на вертолете, обнаружили белых медведей, которые досаждали местным жителям. Но когда ученые, усыпив специальным препаратом, обследовали их, то пришли к выводу, что животные на самом деле довольно упитанные, а значит, шли к людям скорее из любопытства, а не для того, чтобы напасть. Поэтому на далекие острова их решили не перевозить. Просто перевезли пока подальше от стойбища кочевников.

- Перемещение животных на дальние расстояния все-таки применяется в качестве крайней меры, поскольку может нарушить баланс среды их обитания, - объяснила один из членов экспедиции, член Евроазиатской ассоциации зоопарков Елена Хассан. - При этом изъятие из природы возможно только в том случае, если медвежата остаются без матери или получают серьезные травмы.

К слову, на Ямале сейчас создают большой реабилитационный центр для диких животных, чтобы помочь им в критических ситуациях, возникающих, в том числе, и из-за изменений климата.