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NASA оценило риск столкновения Земли с одним из самых опасных астероидов

Астероид Бенну, диаметр которого составляет 510 километров, может столкнуться с Землей 24 сентября 2184 года. Но вероятность этого события составляет около 0,037 процента процента или 1 к 2700.

Фото: iStock
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Итоги исследования, в котором определялись координаты и оценивалась опасность, опубликовали на сайте NASA. Данные собрали с помощью космического аппарата  OSIRIS-REx. Он около двух лет в непосредственной близости от астероида собирал информацию о его размерах, форме, массе, а также отслеживал вращение и орбительную траекторию. OSIRIS-REx собрал образец породы Бенну и пыль с его поверхности. Эти образцы аппарат доставит на Землю 24 сентября 2023 года. По словам ученых, исследование поможет понять историю Солнечной ситсемы и роль солнечного света в изменении орбиты Бенну.

- Данные OSIRIS-REx дают нам гораздо более точную информацию, мы можем рассчитать будущую траекторию Бенну с очень высокой степенью достоверности до 2135 года,-сказал руководитель исследования Давиде Фарноккья. - Мы никогда раньше не моделировали траекторию астероида с такой точностью.

По прогнозам ученых, астероид приблизится к Земле в 2135 году. Объект не будет представлять опасности для нашей планеты в это время, но исследователям все равно нужно понять точную траекторию, чтобы понять, как гравитация Земли изменит траекторию астероида вокруг Солнца и как это повлияет на опасность столкновения с Землей.

При том, что вероятность столкновения Бенну с Землей очень мала, он остается одним из двух наиболее опасных известных астероидов в Солнечной системе наряду с другим космическим объектом - 1950 DA.

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Фото: NASA's Mars Curiosity Rover
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