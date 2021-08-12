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12.08.2021 17:48
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор запустил сервис по подбору программ здорового питания

Текст: Юлия Акиньшина
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Роспотребнадзор в рамках проекта "Здоровое питание" объявляет о запуске нового многофункционального сервиса по подбору программ питания, профилактики и оздоровления. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Фото: iStock
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В нем отмечается, что при помощи сервиса любой пользователь сможет составить для себя и своей̆ семьи сбалансированный рацион, получить советы по правильному сезонному питанию, рассчитать калорийность блюд, индекс массы тела, подобрать программу тренировок и задать вопросы экспертам.

Все программы одобрены экспертами проекта и стратегическим партнером ФГБУН "ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи". Уникальный сервис уже работает.

Общество Здоровье Общество Ежедневник Образ жизни Правительство Роспотребнадзор Медицина и здоровое питание

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