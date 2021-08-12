Роспотребнадзор запустил сервис по подбору программ здорового питания

Роспотребнадзор в рамках проекта "Здоровое питание" объявляет о запуске нового многофункционального сервиса по подбору программ питания, профилактики и оздоровления. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

В нем отмечается, что при помощи сервиса любой пользователь сможет составить для себя и своей̆ семьи сбалансированный рацион, получить советы по правильному сезонному питанию, рассчитать калорийность блюд, индекс массы тела, подобрать программу тренировок и задать вопросы экспертам.

Все программы одобрены экспертами проекта и стратегическим партнером ФГБУН "ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи". Уникальный сервис уже работает.