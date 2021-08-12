России необходимо активнее развивать протонную терапию для лечения онкозаболеваний - академик Румянцев

Академик Румянцев: Для прорыва в медицине необходимо использовать результаты фундаментальных научных исследований. Фото: из личного архива А. Румянцева

Отечественные ученые-физики имеют наработки, которые могли бы сделать протонное лечение онкологических заболеваний в России более доступным. При этом для производства протонной медтехники в достаточном объеме необходим государственный заказ. Об этом заявил академик РАН, президент центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев.

"Необходимо провести полную, тотальную ревизию того оборудования, которое у нас есть и которое можно было бы заменить. Для прорыва в медицине необходимо использовать результаты фундаментальных научных исследований. Должна быть создана межведомственная комиссия, которая будет заниматься интеграцией фундаментальных исследований в медицинскую практику и государственными заказами для производства тяжелого оборудования", - отметил Александр Румянцев.

По его словам, для прогресса в производстве медтехники потребуется возродить работавший в СССР комитет по науке и технике, который будет формировать государственный заказ, и организовать комиссию по приему выполненной работы, которая бы следила за каждым вложенным рублем.

В частности Александр Румянцев призвал перенять японский опыт производства техники для лечения онкологических заболеваний. Там совершили переход от фотонной терапии к протонной. В Японии работают 22 центра протонной терапии, пять - углеродной, и два - таргетной ядерной терапии, где используются радионуклиды.

По мнению академика РАН, разработку и производство оборудования для протонной терапии можно организовать в Обнинске, где уже проводятся исследования в этой области.

Протонная терапия, подобно другим видам радиотерапии, воздействует нацеливанием ускоренных ионизирующих частиц - протонов - на облучаемую опухоль. Эти частицы повреждают ДНК клеток, вызывая их гибель. Протонная терапия особенно подходит для некоторых видов опухолей, где обычная радиационная терапия наносит неприемлемый ущерб окружающим тканям.

Сегодня в России работают несколько центров протонной терапии, в частности, МНРЦ имени А.Ф. Цыба (Обнинск, Калужская обл.), Центр протонной терапии МИБС (Санкт-Петербург), Центр протонной терапии и медицинской радиологии ФМБА (Димитровград, Ульяновская обл.).