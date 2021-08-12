Новости

Анатолий Карпов, Ян Непомнящий и Сергей Карякин зовут на блиц 21:55
В Госдуме оценили действия властей Литвы после беспорядков в Вильнюсе 21:55
"Глупость": Бортко прокомментировал запрет фильмов на русском на Украине 21:34
В Новой Москве преступники попытались сжечь дачу вместе с хозяевами 21:33
Минсельхоз США резко снизил прогноз по урожаю пшеницы в России 21:23
Талибы объявили захвате столицы четвертой по счету провинции в Афганистане 21:13
Из-за допинга одного спринтера серебра в мужской эстафете 4х100 метров должна лишиться вся сборная Великобритании 21:10
России необходимо активнее развивать протонную терапию для лечения онкозаболеваний - академик Румянцев 21:08
Горздрав Москвы: Пострадавшие в ДТП на остановке живы 20:52
Глава МЧС допустил, что дым от лесных пожаров в Якутии дойдет до Москвы 20:29
Стали известны все участники элитного группового раунда Кубка России 20:23
В Москве женщина погибла после ДТП на остановке 20:17
СК нашел угрожавшего убить московского прокурора гражданина в Кирове 19:44
Синоптик предупредил о "библейском потопе" на юге России 19:42
Шойгу в КНР будет наблюдать за совместными учениями "Взаимодействие-2021" 19:17
Дептранс: Въехавший в людей в Москве водитель был пьян 19:14
В Мордовии план вакцинации от COVID-19 выполнили почти на 70% 19:08
Умерла актриса Уна Стаббс, миссис Хадсон в сериале "Шерлок" 18:46
Adidas сообщила о возможной продаже Reebok 18:35
Больше всего россияне гордятся Гагариным, Пушкиным и Ломоносовым 18:27
Группировка МЧС в Якутии пополнится вертолетами Ми-8 и Ми-26 18:23
Талибы объявили о захвате Кандагара 18:09
В Мордовии начали выплату помощи пострадавшим от урагана 18:06
В Москве иномарка снесла пешеходов на остановке 18:05
В Курганской области заключенный убил сотрудника колонии 17:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Куда можно купить тур на осень с кешбэком
Куда можно купить тур на осень с кешбэком
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
12.08.2021 21:08
Рубрика: Общество

России необходимо активнее развивать протонную терапию для лечения онкозаболеваний - академик Румянцев

Текст: Анна Полтавцева
Академик Румянцев: Для прорыва в медицине необходимо использовать результаты фундаментальных научных исследований. Фото: из личного архива А. Румянцева Академик Румянцев: Для прорыва в медицине необходимо использовать результаты фундаментальных научных исследований. Фото: из личного архива А. Румянцева
Академик Румянцев: Для прорыва в медицине необходимо использовать результаты фундаментальных научных исследований. Фото: из личного архива А. Румянцева

Отечественные ученые-физики имеют наработки, которые могли бы сделать протонное лечение онкологических заболеваний в России более доступным. При этом для производства протонной медтехники в достаточном объеме необходим государственный заказ. Об этом заявил академик РАН, президент центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев.

Голикова: Смертность от онкологии, туберкулеза и ВИЧ снизилась с начала года

"Необходимо провести полную, тотальную ревизию того оборудования, которое у нас есть и которое можно было бы заменить. Для прорыва в медицине необходимо использовать результаты фундаментальных научных исследований. Должна быть создана межведомственная комиссия, которая будет заниматься интеграцией фундаментальных исследований в медицинскую практику и государственными заказами для производства тяжелого оборудования", - отметил Александр Румянцев.

По его словам, для прогресса в производстве медтехники потребуется возродить работавший в СССР комитет по науке и технике, который будет формировать государственный заказ, и организовать комиссию по приему выполненной работы, которая бы следила за каждым вложенным рублем.

В частности Александр Румянцев призвал перенять японский опыт производства техники для лечения онкологических заболеваний. Там совершили переход от фотонной терапии к протонной. В Японии работают 22 центра протонной терапии, пять - углеродной, и два - таргетной ядерной терапии, где используются радионуклиды.

По мнению академика РАН, разработку и производство оборудования для протонной терапии можно организовать в Обнинске, где уже проводятся исследования в этой области.

Главный онколог Москвы отметил достижения академика Румянцева в организации онкологической помощи

Протонная терапия, подобно другим видам радиотерапии, воздействует нацеливанием ускоренных ионизирующих частиц - протонов - на облучаемую опухоль. Эти частицы повреждают ДНК клеток, вызывая их гибель. Протонная терапия особенно подходит для некоторых видов опухолей, где обычная радиационная терапия наносит неприемлемый ущерб окружающим тканям.

Сегодня в России работают несколько центров протонной терапии, в частности, МНРЦ имени А.Ф. Цыба (Обнинск, Калужская обл.), Центр протонной терапии МИБС (Санкт-Петербург), Центр протонной терапии и медицинской радиологии ФМБА (Димитровград, Ульяновская обл.).

Общество Здоровье Общество Наука

Главное сегодня

СК ужесточил статью по делу о разливе нефти в Новороссийске
Источник: Астронавты США отказались проходить полиграф по поводу дыры в "Союзе"
ФСБ задержала за госизмену главного конструктора гиперзвуковых систем
Шойгу: Живем и работаем, чтобы ситуация 90-х не повторилась в стране
Талибы объявили о захвате Кандагара
Круг лиц, имеющих право оспаривать отцовство, будет расширен
Нужны ли уроки финансовой грамотности