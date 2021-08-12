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Рубрика: Экономика

Россия может продлить запрет на экспорт гречки

Текст: Татьяна Карабут
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Запрет на экспорт гречихи может быть продлен и после 31 августа, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в рамках выставки "Всероссийский день поля - 2021".

Фото: iStock
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"Важно сохранить доступность этой социально значимой продукции и дальше, поэтому мы не исключаем, что ограничения могут быть продлены по итогам уборочной кампании", - сказал он.

При этом, по словам министра, в этом году гречихи будет собрано больше, чем в прошлом году. Посевные площади под культурой были увеличены на 12% до 976 тысяч га.

"Ожидаемый урожай позволит полностью загрузить предприятия переработки и обеспечить население доступной продукцией", - считает Патрушев.

Запрет на экспорт гречихи и гречки был введен с 5 июня по инициативе Минсельхоза. Причина - стремительный рост экспорта на фоне высоких мировых цен на крупу. Российские власти и эксперты неоднократно заявляли, что запасов гречки в стране достаточно, чтобы удовлетворить потребности населения. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в 2020 году в России собрали 892 тысяч тонн гречихи против 786 тысяч тонн в 2019 году. Внутреннее потребление гречки в России оценивается на уровне 400 тысяч тонн.

Экономика ВЭД Правительство Минсельхоз

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