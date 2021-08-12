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Рубрика: Экономика

СМИ: Россиянам вернут незаконно изъятые пенсионные накопления

Текст: Георгий Панин

Негосударственные страховые пенсионные фонды России (НПФ) могут обязать возвращать средства населения, если они переведены в другие страховые организации с нарушением законодательства РФ.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Об этом говорится в законопроекте "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", передают "Известия".

По данным издания, Госдума может рассмотреть документ в октябре. Если законопроект будет одобрен, то с 1 июля 2022 года граждане, которые хранят свои пенсионные накопления в НПФ, будут защищены от потери средств при досрочном переходе из одного фонда в другой.

Сегодня вернуть потерянные деньги на счет можно только через суд и то не всегда.

Новый законопроект обяжет страховщиков, от которых были переведены пенсионные накопления, восстанавливать на счете застрахованного лица сумму изъятого при досрочном переходе инвестиционного дохода. Для этого суд должен признать недействительным договор об обязательном пенсионном страховании.

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