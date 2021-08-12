Рубль и другие валюты развивающихся экономик попали в "зону слабости"

В начале августа рубль укрепился до 72,7 за доллар, ликвидировав все потери за предыдущий месяц. Тем не менее видение по курсу рубля до конца августа сейчас не столь оптимистичное.

Специально для "Российской газеты" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер рассказал, что будет мешать укрепляться российской валюте:

- Да, рубль самоотверженно сопротивлялся распродажам нефтяных фьючеров, когда котировки Brent за месяц падали на 14%. И укреплялся. Да, ЦБ РФ резко поднял стоимость фондирования до 6,5%, тем самым обеспечив стабильность нацвалюте.

Но, сейчас возросли риски монетарного ужесточения, исходящие от глобальных центробанков, в первую очередь, от ФРС США.

Маркером того, что Федрезерв может приступить к сворачиванию количественных программ и развороту цикла нулевых ставок, служит обстановка на рынке труда страны и инфляция. Причем, ценовое давление давно уже превзошло все таргеты ФРС. А занятость в Штатах демонстрирует устойчивое восстановление - безработица снижается к уровням кризисной весны 2020 года.

По крайней мере, динамика доходностей гособлигаций США и самого доллар на мировом рынке говорят о высоких ожиданиях участников биржевого процесса в завершении мягкого курса Федрезерва. Индекс доллара США (DXY: 93,2 п.) направляется к максимумам года. А 10-летние ставки госбондов приблизились к 1,4% годовых после 1,12% на начало августа.

И на таком фоне валюты развивающихся экономик рискуют ослабнуть. Даже несмотря на внутренний страновой позитив от высоких ставок и полное восстановление внешнеторговой деятельности.

Что касается российской валюты, то преградой для пары USD/RUB выступает все тот же значимый уровень в 74,5. А евровалюта может и не оказать сильного давления на рубль, поскольку сама ощущает напор доллара. Пара EUR/USD торгуется в области весенних минимумов 2021 года (1,17) на волне возвращения мирового спроса в американскую валюту.