Рубль и другие валюты развивающихся экономик попали в "зону слабости"

Специально для "Российской газеты" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер рассказал, что будет мешать укрепляться российской валюте:
- Да, рубль самоотверженно сопротивлялся распродажам нефтяных фьючеров, когда котировки Brent за месяц падали на 14%. И укреплялся. Да, ЦБ РФ резко поднял стоимость фондирования до 6,5%, тем самым обеспечив стабильность нацвалюте.
Но, сейчас возросли риски монетарного ужесточения, исходящие от глобальных центробанков, в первую очередь, от ФРС США.
Маркером того, что Федрезерв может приступить к сворачиванию количественных программ и развороту цикла нулевых ставок, служит обстановка на рынке труда страны и инфляция. Причем, ценовое давление давно уже превзошло все таргеты ФРС. А занятость в Штатах демонстрирует устойчивое восстановление - безработица снижается к уровням кризисной весны 2020 года.
По крайней мере, динамика доходностей гособлигаций США и самого доллар на мировом рынке говорят о высоких ожиданиях участников биржевого процесса в завершении мягкого курса Федрезерва. Индекс доллара США (DXY: 93,2 п.) направляется к максимумам года. А 10-летние ставки госбондов приблизились к 1,4% годовых после 1,12% на начало августа.
И на таком фоне валюты развивающихся экономик рискуют ослабнуть. Даже несмотря на внутренний страновой позитив от высоких ставок и полное восстановление внешнеторговой деятельности.
Что касается российской валюты, то преградой для пары USD/RUB выступает все тот же значимый уровень в 74,5. А евровалюта может и не оказать сильного давления на рубль, поскольку сама ощущает напор доллара. Пара EUR/USD торгуется в области весенних минимумов 2021 года (1,17) на волне возвращения мирового спроса в американскую валюту.