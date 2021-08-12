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12.08.2021 06:00
Рубрика: Экономика

Рубль и другие валюты развивающихся экономик попали в "зону слабости"

Текст: Георгий Панин
В начале августа рубль укрепился до 72,7 за доллар, ликвидировав все потери за предыдущий месяц. Тем не менее видение по курсу рубля до конца августа сейчас не столь оптимистичное.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специально для "Российской газеты" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер рассказал, что будет мешать укрепляться российской валюте:

Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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- Да, рубль самоотверженно сопротивлялся распродажам нефтяных фьючеров, когда котировки Brent за месяц падали на 14%. И укреплялся. Да, ЦБ РФ резко поднял стоимость фондирования до 6,5%, тем самым обеспечив стабильность нацвалюте.

Но, сейчас возросли риски монетарного ужесточения, исходящие от глобальных центробанков, в первую очередь, от ФРС США.

Маркером того, что Федрезерв может приступить к сворачиванию количественных программ и развороту цикла нулевых ставок, служит обстановка на рынке труда страны и инфляция. Причем, ценовое давление давно уже превзошло все таргеты ФРС. А занятость в Штатах демонстрирует устойчивое восстановление - безработица снижается к уровням кризисной весны 2020 года.

По крайней мере, динамика доходностей гособлигаций США и самого доллар на мировом рынке говорят о высоких ожиданиях участников биржевого процесса в завершении мягкого курса Федрезерва. Индекс доллара США (DXY: 93,2 п.) направляется к максимумам года. А 10-летние ставки госбондов приблизились к 1,4% годовых после 1,12% на начало августа.

И на таком фоне валюты развивающихся экономик рискуют ослабнуть. Даже несмотря на внутренний страновой позитив от высоких ставок и полное восстановление внешнеторговой деятельности.

Что касается российской валюты, то преградой для пары USD/RUB выступает все тот же значимый уровень в 74,5. А евровалюта может и не оказать сильного давления на рубль, поскольку сама ощущает напор доллара. Пара EUR/USD торгуется в области весенних минимумов 2021 года (1,17) на волне возвращения мирового спроса в американскую валюту.

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