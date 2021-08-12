Шойгу в КНР будет наблюдать за совместными учениями "Взаимодействие-2021"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Китай, где будет наблюдать за активной фазой совместных учений РФ и КНР "Сибу/Взаимодействие-2021".

Как сообщили в Минобороны РФ, в ходе поездки пройдет встреча Шойгу с министром обороны Китая Вэй Фэнхэ.

Темы для переговоров - самые актуальные для наших стран. Это вопросы двустороннего военного сотрудничества, в том числе практического взаимодействия вооруженных сил РФ и КНР.

Совместные учения подразделений России и Китая "Сибу/Взаимодействие-2021" в настоящее время проходят на полигоне Цинтунся Нинся-Хуэйского автономного района КНР.