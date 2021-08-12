Шойгу заложил камень в строительство северо-восточной хорды БАМ

В четверг в поселке Верхнезейск министр обороны РФ Сергей Шойгу участвовал в символической акции, положившей начало реконструкции Байкало-Амурской магистрали.

Строго говоря, военные железнодорожники работы там уже ведут. Но к прилету министра они специально приурочили закладку в строительство первого камня. Шойгу, сам профессиональный строитель, к давней традиции отнесся со всей серьезностью. "Сегодня мы заложили камень, символизирующий начало реконструкции восточной ветки Байкало-Амурской магистрали. Это участок протяженностью 340 километров от Улака до Февральска. Значение данного отрезка БАМа для экономики страны огромно", - подчеркнул министр на церемонии.

Восточная ветка Байкало-Амурской магистрали, которой занимаются военные, - это участок протяженностью 340 километров от Улака до Февральска

Он не скрывал, что потенциал железнодорожного пути уже исчерпан из-за его высокой загруженности. "К концу 2024 года, после введения дороги в эксплуатацию, транспортные возможности Восточной Сибири будут увеличены. Пропускная способность магистрали и объем транзитных перевозок возрастут. Кроме того, Россия сможет расширить выход на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона", - подчеркнул глава оборонного ведомства.

Как у каждого человека того поколения, у Шойгу есть определенные ассоциации, связанные со "стройкой века".

"Для меня это в первую очередь сотни тысяч наших соотечественников, которые воплощали в жизнь самый масштабный и дорогостоящий инфраструктурный проект в истории СССР, - признался министр. - Кто-то ехал сюда "за туманом и за запахом тайги". Кого-то больше привлекали высокие заработки. Однако и те, и другие работали в тяжелейших условиях вечной мерзлоты на необжитой территории. Сейчас в этом смысле мало что изменилось - здесь все такой же суровый климат и километры непроходимой тайги", - поделился Шойгу.

Но условия труда на БАМе стали гораздо лучше. Так, для проживания военных железнодорожников на протяжении всего участка реконструкции оперативно возвели современные городки.

К строительству привлекли необходимую автомобильную, инженерную и специальную технику.

"Качественно проведенные подготовительные работы позволили нам своевременно приступить к исполнению решения президента Российской Федерации по увеличению пропускной способности БАМа", - заявил Шойгу.

Он отдельно сказал об участии в реконструкции северо-восточной хорды БАМа студенческих строительных отрядов. Подобная практика не нова. По словам министра, в советское время ее прошли десятки тысяч студентов, многие из которых впоследствии стали крупными хозяйственниками и политиками. "Не исключение и глава нашего государства, а также многие другие известные руководители", - подчеркнул Шойгу.

Он уверен, что в спайке с лучшими представителями Железнодорожных войск проходящие на БАМе стажировку студенты военных учебных центров помимо навыков работы в команде получат еще и уникальный опыт реализации крупнейшего инфраструктурного проекта страны. Министр также напомнил, что в 2024 году исполняется 50 лет с начала строительства БАМа. Поэтому уже сейчас необходимо продумать план подготовки и проведения юбилейных мероприятий, создать оргкомитет.

"Также считаю, что следует проработать вопрос учреждения медали "За развитие БАМа", - сообщил Шойгу.

Зачем модернизировать БАМ

К 2024 году планируется увеличить провозную способность БАМа и Транссиба в полтора раза, до 182 млн тонн. Проект модернизации БАМа разбит на этапы. В этом году планируется закончить первый этап, ведется проектирование второго.

БАМ является дублером части Транссибирской магистрали и помогает разгрузить ее Восточный полигон, считает директор департамента мультимодальных перевозок и таможенного оформления компании NAWINIA Максим Медведев. Реконструкция нужна для увеличения провозной способности, в первую очередь, для вывоза угля.

К тому же, вряд ли спрос на уголь упадет в обозримом будущем, добавляет директор РусТранс Олег Дегтярев. Пока потребление растет в Европе и во всем мире, растет численность населения, и товаров будет производиться все больше.

На фоне активного восстановления мировой и российской экономики реконструкция поможет увеличить объемы провоза транзита из Китая в Европу и обратно, импорта и экспорта в контейнерах. Востребованность БАМа возросла в последние годы из-за возросшей роли России как транзитной артерии, отмечает председатель правления логистического Альянса АСЕХ Мирослав Золотарев.

Как Транссиб, так и БАМ не были изначально рассчитаны на существующие объемы, так что пропускная способность обоих дорог сейчас на пределе. Объем перевозок, как сырьевых грузов, так и в первую очередь контейнерных растет. По БАМу перевозят и будут везти лес, уголь, руду, как для региональных экономических центров, так и на экспорт, преимущественно в Китай. Платят за транзитную перевозку Китай и Европа, что выгодно для России.

"Особенно это стало очевидно в текущем году, когда под влиянием пандемии и иных факторов ставки на перевозку контейнеров выросли в несколько раз", - говорит эксперт. Необходимость второй ветки и реконструкции БАМа давно назрела и инвестиции в развитие магистрали окупятся, хотя сама по себе она нерентабельна. Но прибыль будет за счет увеличения доходности на Транссибе от контейнерных перевозок, говорит эксперт. Но нужно создать инфраструктуру и для тяжеловесных поездов, чтобы эта магистраль стала подспорьем Транссибу.

БАМ важен еще и для освоения азиатской части России и его модернизация - только начало, добавляет директор компании PKS Леонид Мухин.

Подготовил Евгений Гайва