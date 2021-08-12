Шойгу: Живем и работаем, чтобы ситуация 90-х не повторилась в стране

О тяжелой политической и экономической ситуации, в которой оказалась наша страна в 90-х годах прошлого века, вспомнил на встрече со студентами Дальневосточного государственного университета путей сообщения министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, Россия через это прошла, и такое больше не должно повториться.

"Дай Бог, чтобы такое больше не повторилось - для этого живем и работаем. Стране требуется динамичное и поступательное развитие", - отметил военачальник.

Страна с той поры, по словам Шойгу, поменялась "кардинально". В то же время, указал глава военного ведомства, в сравнении с 90-ми "кратно возросла ответственность как за уже сделанное, так и за качественную реализацию предстоящих планов".

"По этой части стало сложнее. Помимо того, что мы хотим сделать, мы отвечаем и за то, что уже сделано", - пояснил министр.