Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал принятый депутатами парламента закон о снижении штрафов за нарушение некоторых правил дорожного движения.

Согласно нормативно-правовому акту автовладельцы, оплатившие указанную в "письме счастья" сумму в течение первых 30 дней со дня получения квитанции на руки, вознаграждаются скидкой в размере 70 процентов. Но касается это только тех нарушений ПДД, которые наказываются штрафом первой категории в размере тысячи сомов.

Речь в частности идет о неправильно используемых ремне безопасности и мотошлеме; превышении установленной скорости движения на величину свыше 10, но не более 20 километров в час; невыполнении требований дорожных знаков и разметки (за исключением выезда на полосу встречного движения); нарушении правил остановки или стоянки; несоблюдении безопасной дистанции; невыполнении требований ПДД об остановке перед стоп-линией, при запрещающих сигнале светофора, жесте регулировщика; нарушении правил обгона или маневрирования; нарушении правил пользования внешними осветительными приборами либо предупредительными сигналами.

Размер штрафа составит 300 сомов в случае соблюдения автовладельцем указанного выше условия.

Кроме того, закон объявляет амнистию для тех, кто до сих пор не рассчитался с государством за совершенные ранее нарушения ПДД из представленного списка. Им дают возможность ликвидировать задолженности согласно новому правилу - также минус 70 процентов в течение трех месяцев после вступления в силу нормативно-правового акта.

В правительстве КР надеются решить таким образом проблему недопоступления в государственную казну средств, которые должны в рамках системы видеофиксации "Безопасный город" платить нарушители правил дорожного движения. По официальным данным, в среднем только половина получателей "писем счастья" рано или поздно погашает предъявленную сумму. Остальные просто игнорируют отправленные им по почте письменные претензии.

Ранее кабмин уже пытался решить проблему с помощью снижения штрафов. В 2019 году, через несколько месяцев после того, как на перекрестках и улицах Бишкека и Чуйской области КР заработали видеокамеры, правительство в два раза уменьшило верхние пределы штрафов за особенно популярные нарушения ПДД. Однако успеха это не принесло.

Кстати



За все время существования системы "Безопасный город" в отношении нарушителей ПДД вынесли 2, 513 миллиона постановлений о нарушениях правил дорожного движения, из которых, по данным МВД КР, оплачены были только 1,675 миллиона на сумму 1,850 миллиарда сомов.



Как отметили в министерстве, для принудительного исполнения в судебные органы было отправлено почти 74 тысячи постановлений.



- За все время в комиссию МВД КР по делам о нарушениях поступило на рассмотрение 8547 дел. Из них прекращено 6403 дела, - рассказали в ведомстве.