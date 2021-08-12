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12.08.2021 12:27
Рубрика: Власть

Службу в армии предложили включить в стаж для досрочного выхода на пенсию

Текст: Дмитрий Гончарук
Армейскую службу могут включить в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию. Такой законопроект внесла в Госдуму 12 августа группа сенаторов и депутатов во главе с секретарем генсовета "Единой России", первым заместителем председателя Совета Федерации Андреем Турчаком.
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

"Исполнившие почетную конституционную обязанность граждане, которые после службы в армии еще долго трудились, достойны того, чтобы иметь возможность досрочно уйти на пенсию", - приводит слова Турчака пресс-служба Совфеда.

Фото: iStock
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С 1 января 2019 года мужчины со стажем не менее 42 лет получили право выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее 60 лет. При этом в страховой стаж для досрочной пенсии включаются только те периоды, когда за гражданина начислялись и уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд, то есть прежде всего - периоды работы.

Дополнительно к этому учитывается лишь период нахождения на больничном.

В силу высокой значимости для государства и общества период службы в армии должен оцениваться не ниже обычной работы при досрочном выходе на пенсию, подчеркнул вице-спикер палаты регионов.

По предварительным оценкам Пенсионного фонда РФ дополнительные расходы федерального бюджета на реализацию закона в случае его принятия составят в 2022 году - 2,18 миллиарда рублей, в 2023 году - 3,67 миллиарда рублей, в 2024 году - 3,88 миллиарда рублей.

Планируется, что в случае принятия документ вступит в силу с 1 января 2022 года.

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