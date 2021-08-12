Социологи выяснили, во что и кому граждане России по-настоящему верят

Практически сразу после подсчета результатов голосования "утюги" замолчат. Останется общество как оно есть - с его "запросами" и "ответами на вызовы". Не "электорат" или "население", а живые люди, у которых есть свои мысли, радости и печали, есть проблемы - и мнение о том, как их можно решить.
Каковы на самом деле эти установки, ценности и массовые ориентиры, насколько сильно их изменила "новая реальность" пандемии, в своих исследованиях 2020 и 2021 гг. выясняли ученые Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН. К предвыборному ажиотажу общероссийские опросы ФНИСЦ отношения не имели - сугубо научный "замер температуры" с интервалом в полгода.
Тревожно что-то
Люди у нас небогатые, пандемия росту благосостояния тоже не способствовала. У 45% есть различные долги, а сбережения - лишь у четверти (26%). Как всегда, очень велика разница между богатыми и бедными. Среди россиян с высокими доходами накопления есть у каждого третьего, с небольшими - у одного из десяти. Только каждый пятый в России (20%) считает, что материально он обеспечен "хорошо", еще год назад таких было 28%. При этом каждый второй респондент (49%) опасается потерять работу и с ней основной источник дохода. Считают себя защищенными от такого риска только 9%. Примерно треть (34%, год назад -38%) не удовлетворены своими возможностями получить качественную медпомощь. Ситуация стала чуть лучше, но даже сейчас доступностью хорошей медицины среди людей от 25 до 45 лет недоволен почти каждый третий, среди пожилых - 40%. 35% респондентов не могут нормально отдохнуть во время отпуска. При этом люди в три-четыре раза чаще дают позитивные, а не отрицательные оценки своей возможности питаться и одеваться, статусу в обществе, жилищным условиям.
На вопрос "как жизнь?" наш человек обычно отвечает "нормально". Доволен ею примерно один из четверых. Многие не жалуются ни на что по простой причине: "А кому легко? Все так живут". Как показали опросы, пандемию в России не считают полной катастрофой, в панику общество не впадало и не собирается. Но тревога ощутима. 44% граждан сейчас достаточно спокойны и уравновешенны, 28% - беспокоятся. В безразличие и апатию впали 12%. Если людей спрашивают не о них лично, а о ближнем окружении, про общее чувство тревоги они говорят чаще (31%), еще 13% упоминают о "раздраженности" вокруг. В масштабах России рост напряжения в обществе отметили 49% граждан, в своем регионе - 40%, на муниципальном уровне - 36%.
Как все или по-своему?
Изменилось ли что-то в нашем мировоззрении за время пандемии? И да и нет. Система ценностей - вещь устойчивая, ее так просто не раскачать. Но некоторые сдвиги есть. Так, опросы зафиксировали, что за последний год люди стали намного больше ценить личную свободу - как возможность самостоятельно распоряжаться своей жизнью, не быть под полным "социальным мониторингом". Почти две трети (64%) уверены: свобода - то, без чего жизнь человека теряет смысл. Лишь 36% на первое место ставят материальное благополучие. При этом свободу 65% граждан трактуют как "возможность быть самому себе хозяином", и только 35% - как реализацию политических прав. Это чисто российский подход, он за десятилетия практически не менялся.
За прошедший год выросло число сторонников "инициативности", предприимчивости, поиска чего-то нового в работе и в жизни (на 5% - до 60%, это пиковая цифра за 20 лет). Традиционалистов, которые за "уважение сложившихся традиций", стало меньше - с 44% до 39%. Две трети (65%) считают, что для человека главное - его личные, а не общественные интересы. Ограничить себя ради блага страны и общества готовы только 35%. При этом парадокс: в обществе примерно поровну тех, кто считает человека "кузнецом своего счастья", и уверенных, что все решает "судьба", внешние факторы.
Коронавирус вылил ушат холодной воды на предприимчивых людей, готовых самостоятельно, без помощи государства, обеспечивать себя и свою семью. Было понятно, что без поддержки не обойтись. Но уже в марте 2021 г. процент тех, кто ориентируется исключительно на свои силы, вышел на очень высокий уровень - 49% (выше он был только в 2017 г. на выходе из кризиса). Однозначно рассчитывают только на себя 68% молодежи и 57% людей от 46 до 55 лет.
Правда, это не означает, что наши сограждане стремятся выделиться из толпы и найти собственный путь. Если 20 или даже 10 лет назад конформистов и нонконформистов в России были примерно поровну, то сейчас большинство (58%) хочет "жить как все" и "не высовываться". Оригинальными и непохожими на других готовы быть в основном молодые люди (66%), но с возрастом бунтарство проходит. Среди старшего поколения (65+) уже 77% уверены: надо "жить как все".
Что для россиян действительно важно - это "чистая совесть", а не "успех любой ценой". Выросло (с 55% до 59%) число людей, которые лучше уж не достигнут карьерных высот и богатства, зато не перешагнут через моральные нормы. Пренебречь ими, "драться" за свое место в современном жестоком мире готов 41% (в прошлом году - 43%). "Был бы доход, а откуда - неважно" - мнение только 29% (в 2020 г. - 37%). Важная деталь: желание "драться" за место под солнцем высказывают прежде всего люди малообеспеченные и отчаявшиеся. Других возможностей подняться над бедностью у них, по всей видимости, нет.
В целом же самые главные жизненные цели, о которых россияне говорили в ходе опросов, достаточно четкие и практически неизменные. Люди хотят честно прожить свою жизнь (69% сказали, что уже этого добились, 26% - что им это по силам), иметь свою отдельную квартиру или дом (68% и 23%), создать счастливую семью (66% и 23%), иметь надежных друзей (76% и 22%), воспитать хороших детей (59% и 32%), иметь интересную работу (44% и 34%), жить не хуже других (44% и 35%). Крайне мало россиян (2-5%) мечтали бы стать богатыми людьми, иметь собственный бизнес и доступ к власти, стать знаменитыми и влиятельными. Больше половины об этом изначально даже не задумывались.
На земле и в верхах
Под лежачий камень вода не течет, а сказочный герой Емеля со своей печью и щучьим велением мало кого вдохновляет. Люди пытаются как-то поправить свое положение, прежде всего материальное - одни с успехом, другие нет. Как показывают опросы, в основном эти усилия сводятся к поиску дополнительных заработков - сверхурочно, по совместительству или разово, к самообеспечению продуктами питания и просьбам одолжить денег. Все остальное - гораздо реже. В самый разгар кризиса люди искали приработок активнее, но сейчас все вернулось на круги своя. Выросло и число тех, кто получает "пассивный" доход (расходует проценты от сбережений, сдает жилье в аренду, распродает накопленное - если оно есть). А чуть больше трети населения (37%) ничего для улучшения свой жизни не делает. По разным причинам. Одним и не надо - все и так хорошо. Больше половины (59%) "пассива" возможности такой не имеют. Сидят сиднем, потому что не вырваться. Не хватает ресурсов, здоровья, образования, связей...
И сколько бы ни говорилось сейчас о том, что надо совершенствовать профессиональные навыки, осваивать цифровые технологии и т.д. и т.п., реальность гнет свое. За три последних года только 37% наших сограждан хоть как-то росли профессионально. Почти половина взрослого населения страны не видит в этом необходимости, 7% не имеют средств, 11% - времени.
Говоря о причинах, по которым у них что-то не удалось, люди в массе своей не связывают это с общей ситуацией в обществе. 14% думают, что сами недостаточно старались, 12% - "просто не повезло". А 29% на данный момент достигли всего, к чему стремились. Но любые цифры познаются в сравнении. С 2012 по 2021 год практически в полтора раза (с 19% до 31%) выросло число людей, которые неудачи связывают с ситуацией в стране. "В нынешней России реализоваться нельзя", - говорят они. И вдвое упало количество тех, кто обвиняет в недостатке стараний только себя. Если это не пресловутый "стеклянный потолок", то что?
Казалось бы, люди должны тогда активнее участвовать в общественной и политической жизни, обращаться к руководителям, включаться в какие-то группы активистов - "так жить нельзя, надо что-то менять!" Именно к этому, кстати, сейчас их и призывают с предвыборной горячностью и напором из тех самых "утюгов". Но нет. Все несколько сложнее. Дело в том, что подавляющее большинство россиян уверено: на политику они повлиять не в силах. Ни на действия государства в целом (так считают 89%), ни в регионе (84%), ни даже на муниципальном уровне, "на земле" (78%). О том, что такие возможности существуют "скорее да" и "безусловно да", сказал лишь примерно каждый десятый - о всем государстве и каждый пятый - про свой город или село.
Половина опрошенных думает, что сегодня у граждан страны нет никаких способов воздействия на власть. Особенно уязвимыми в этом отношении себя ощущают россияне с низким достатком, жители небольших городов и поселков - "маленькие люди", если цитировать классика позапрошлого века. По 16% считают, что эффекта можно добиться, напрямую обратившись в органы власти или в суд. 15% надеются на участие в выборах и референдумах - вдруг хоть что-то изменится. 12% готовы, если припечет, докрикиваться до СМИ, 11% - скорее используют личные связи. Лишь каждый десятый пойдет на митинг или начнет забастовку. 4% попытаются "договориться" с чиновниками давно известными способами. Лишь по 3% рассчитывают на помощь политических партий или профсоюзов.
Политическая кухня
Мы открыты! Мы вас слышим! Властные персоны повторяют это постоянно. Как показывают опросы, граждане им не очень верят. Россияне полагают, что власть считается прежде всего с мнением ближайшего окружения, политической и бизнес-элиты (35-39%), но никак не общества и рядовых граждан (14%) или даже ученых и экспертов (15%). С точки зрения респондентов, усилия оппозиции тоже пропадают практически впустую - только 3-4% думают, что власть своих противников замечает и к ним прислушивается. Чуть больше шансов у международного сообщества (его назвали 7%) - но это тоже из серии "да пишите хоть в ООН".
Есть единственный канал связи между гражданами и властью, который люди считают важным и, главное, эффективным. Угадайте с трех раз, какой. Долго гадать не придется. Это президент России Владимир Путин. И речь не только о слезных обращениях к нему на прямых линиях или иным способом. Гораздо серьезнее то, что его мнение по значимым вопросам служит ориентиром для 23% граждан страны. Слова президента - один из трех важнейших источников информации, которые люди используют, принимая решения и формируя свою позицию. А в наибольшей степени они, как и всегда, ориентируются на мнения родственников, близких, коллег (28%) или находят осведомленные источники для конкретных случаев (24%). Именитые ученые и эксперты набрали 17% авторитета, официальные лица и представители госструктур - 10%, информация в СМИ - 8%, оппозиция - 6%, деятели культуры, певцы и актеры - 4%, общественники и профсоюзные лидеры - 4%, зарубежные источники - 4%. Больше четверти (27%) россиян живут своим умом и опираются только на собственное понимание вопроса. Еще раз сравним с авторитетом президента - он в безусловных лидерах.
Какой открытости и доступности люди ждут от органов власти, что вкладывают в эти понятия? Для большинства (58%) россиян это возможность получить информацию о деятельности чиновников. Для 51% - возможность личного общения с ними. Треть считает важной способность руководителей "выйти к людям", дискутировать с представителями оппозиции и гражданского общества. 32% хотят знать все о биографии представителей власти, их доходах и недвижимости. 29% хотели бы иметь возможность хотя бы зайти в здания, где органы власти работают. Еще для 14% важно, чтобы и располагались они поближе, не за тридевять земель.
В целом же опросы показывают, что интерес людей к политике неуклонно снижается. С 2003 г. доля тех, кто за ней внимательно следит, сократилась почти вдвое - с 33% до 18%. Правда, "пассивный" интерес все-таки присутствует: россияне периодически обсуждают политические темы, что называется, "на кухнях и в курилках". Таких респондентов достаточно много - 45%.
Наибольшее безразличие проявляют малообеспеченные люди, которые заняты только тем, как вообще выжить (46% таких ответов в группе), жители малой городской провинции, которые оторваны и от больших городов, и от сельских общин (45% в ПГТ). А еще - молодежь от 26 до 35 лет, которая все внимание сосредоточила на карьере и семье (44%). Политика интереснее всех пожилым людям (32% в группе старше 65 лет), мужчинам, жителям крупных городов и столиц регионов (24%). А сельская местность - это в России традиционно "территория без политики". Здесь достигает максимума так называемый "уровень неучастия" в любой политической деятельности - 52% при средних по России 46%.
За все хорошее
Что для среднего россиянина означает участвовать в общественно-политической жизни? Сходить на выборы или иное голосование - раз. Обсудить "политику" с друзьями и коллегами - два. Третьего, считай, не дано. Первые два пункта отметили в ходе опроса соответственно 40% и 23%. Все прочее - участие в выборах как наблюдателя, общение с единомышленниками в интернете, волонтерство, публичные слушания, митинги, различные акции, религиозные, молодежные и студенческие объединения, правозащитная деятельность, работа в органах местного самоуправления - этим занимаются от 1 до 6% россиян. Бывает участие "деятельное", бывает "парадное" (голосования, споры, возможность ощутить свою причастность без особых трудов) или "фокусированное" (для решения конкретной проблемы). Но в целом все это тонет в болоте политической пассивности и равнодушия. Нерадостно, но факт.
Что вы будете делать, если станет совсем плохо? Как показывают опросы, большинство не имеют четкого "плана Б". 43% готовы "сделать что-то, но не знаю что", 15% будут "терпеть дальше". 27% бросятся искать дополнительные источники заработка. И только потом с большим отрывом в дело вступает политика. 11% граждан, возможно, примут участие в митингах или демонстрациях. По 5% теоретически могут эмигрировать, переехать в другой регион, отстаивать свои интересы через профсоюзы. Только 3% выбрали вариант "вступить в какую-либо политическую партию" или "взяться за оружие для отстаивания своих интересов".
А голосовать-то за кого граждане пойдут? По данным опросов, политические конструкции в сознании избирателей возводятся в стиле "эклектика", четкого деления на "идеологические платформы" у людей нет. Нередко один человек может симпатизировать сразу двум или трем идейным направлениям, партиям или их лидерам. Так, чтобы нос Ивана Кузьмича и губы Никанора Иваныча вместе боролись за все хорошее против всего плохого. За твердую руку и за демократию. За собственный путь страны и открытые границы. За рыночные свободы и за госрегулирование одновременно. Если партия предлагает своим избирателям достаточно разнообразный "коктейль" из того, что им близко, ее кандидаты имеют неплохие шансы. Тем более что весной 2021 года, за 5 месяцев до дня голосования, 44% граждан признались, что пока не решили - какую партию поддержать и идти ли на выборы вообще. Решат, по всей видимости, "сердцем" и в последний момент.
Справка "РГ"
Массовые опросы населения РФ осуществлены ФНИСЦ РАН при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект N 20-18-00505) в сентябре 2020 г. и в марте 2021 г. по репрезентативной общероссийской районированной квотной выборке (2000 респондентов старше 18 лет в 112 поселениях 22 субъектов РФ) методом очных персональных интервью с соблюдением санэпидемиологических требований.
Итоги опросов комментирует научный руководитель ФНИСЦ РАН, академик РАН Михаил Горшков
- Михаил Константинович, понятно, что большинство граждан сейчас живет "от зарплаты до зарплаты". Но неужели они не задумываются и о будущем? Есть ли сейчас хоть какие-то национальные идеи, которые могли бы нас сплотить и объединить?
Михаил Горшков: Если люди говорят, что не интересуются политикой, - это вовсе не значит, что они равнодушны к судьбе своей страны. Почти две трети опрошенных сказали, что постоянно думают о будущем, еще четверть граждан такие мысли посещают время от времени, каждого двадцатого - изредка. В будущее люди смотрят со смешанными чувствами. Но надежду и уверенность испытывают почти 60% граждан, беспокойство - вдвое меньше. Отчаяние и страх ощущают 7-10 процентов.
Россию будущего люди хотят видеть прежде всего государством, где царит социальная справедливость, где нет коррупции и все равны перед законом. Это и есть главная "русская идея" - и уже не первый век. Сейчас на первый план для людей выдвинулась проблема смягчения социальных неравенств. Крайне необходима забота государства о доступности и качестве здравоохранения, образования. Важен гражданам и классический набор демократических прав и свобод, обеспечение прав личности. Существенный момент - сохранение национальных традиций и ценностей. Люди хотят, чтобы государственная власть в стране была сильной и справедливой, а сама Россия стала "объединительницей народов", великой державой. А вот западные модели непопулярны, особенно на фоне режима санкций, торговых войн и международной напряженности последних лет, предвзятого отношения к России во всем, от вакцин до Олимпиады. Идею демократии наши граждане не отвергают, но западный образец не приемлют.
- А мы ждем перемен или их боимся?
Михаил Горшков: В последние 5-6 лет в обществе становится сильнее запрос на перемены. Почти половина граждан говорит, что нужны радикальные реформы, более трети - выступают за смену власти. Это реакция на пережитые трудности, на сложную внешнеполитическую обстановку, на стагнацию в ряде сфер. Но при этом люди боятся, что перемены станут "шоковыми" и все, как в 90-е годы, "пойдет под откос". Поэтому число сторонников резких сдвигов за прошедший год заметно уменьшилось: с 54% до 49%. Очень многие россияне полагают, что лучше "потерпеть", чем "раскачивать лодку". И надо в сегодняшней сложной ситуации, перед лицом внешних угроз поддерживать стабильность и внутреннее единство страны.
Больше половины опрошенных считают, что Россия сегодня идет правильным путем, а не в тупик. Нынешняя власть при всех ее недостатках в целом справляется с задачами развития страны, ей удалось не допустить глобального кризиса в период пандемии. Запрос общества на перемены пусть частично, но удовлетворяется. Этим во многом объясняется высокий, а главное - стабильный уровень доверия президенту России, а в последнее время - и достаточно позитивное восприятие деятельности премьер-министра Михаила Мишустина. Но всем остальным властным персонам надо четко понимать: для них кредит доверия - совершенно другой. Нужно приложить все усилия, чтобы его сначала получить, а затем - оправдать.