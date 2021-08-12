Найдены сокровища лужицкой культуры

В Польше житель города Богданец Анджей Абрасович и его восьмилетний сын Янек во время своей обычной прогулки обнаружили клад сокровищ, датированных периодом лужицкой культуры (XII-IV вв. до н. э.).

Об открытии сообщает Polandin.com. Неожиданное и во многом случайное археологическое открытие отец и сын совершили еще в январе 2021 года, но только сейчас специалисты рассказали об этом. Найденные предметы проходили экспертизу, а само место находки было засекречено.

Анджей Абрасович прогуливался вместе с сыном в окрестностях Богданца, когда Янек заметил некий предмет, торчавший из-под земли. Заинтересовавшись, отец и сын раскопали его. Это оказался браслет. Свою находку Абросовичи отнесли в местный музей и указали точное место, где был найден артефакт.

Уже на следующий день место находки было оцеплено и взято под охрану, а археологи провели там полноценные раскопки. В результате они обнаружили еще 220 предметов, которые были переданы в музей Яна Декерта в Гожув-Велькопольском, западная Польша.

В состав клада входили роскошные браслеты и ожерелья, а также фрагменты конской сбруи. Самой впечатляющей находкой стал золотой нагрудник. Эксперты предполагают, что и другие предметы в древности могли быть покрыты золотом. Так это или нет, уже в сентябре выяснят специалисты Торуньского университета, которые проведут работы по реставрации и консервации артефактов.

По оценкам ученых, все эти сокровища пролежали под землей около 2500 лет. Они относятся к периоду лужицкой культуры, которая во многом остается загадкой для ученых. Свое название она получила от исторических областей Верхняя Лужица и Нижняя Лужица. Именно там впервые были найдены могильники и поселения этой археологической культуры бронзового и раннего железного веков. Считается, что ее представители в период с XII по IV века до нашей эры проживали на территории современной восточной Германии, Польши, Чехии, Белоруссии и западной Украины.