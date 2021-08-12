Найдены сокровища лужицкой культуры

Новости

Средняя ставка по банковским вкладам выросла до рекордных значений 14:20
В Намибии с аукциона продали несколько десятков диких слонов 14:20
Численность молодежи в России достигла 39,1 млн человек 14:01
Беларусь планирует развивать базу для производства разнообразных вакцин 13:57
В Болгарии введут привилегии для вакцинированных граждан 13:52
ФСБ задержала за госизмену главного конструктора гиперзвуковых систем 13:51
Шойгу: Живем и работаем, чтобы ситуация 90-х не повторилась в стране 13:47
Кандидатуру скончавшегося Пимашкова исключат из списка ЕР на выборы в ГД 13:41
ЕР представит список регионов, где не ведется работа по снижению цен 13:30
СМИ: Роналду присоединится к Месси в "ПСЖ" через год 13:21
Система распознавания лиц в метро Москвы помогла поймать 186 преступников 13:20
Пожарные Волгоградской области спасли от огня хутор Каменночерновский 13:08
Лукашенко: Самоуспокоенности в борьбе с коронавирусом допускать нельзя 13:05
В Москве с начала августа выпала почти месячная норма осадков 13:04
Шойгу: Ситуация в Афганистане сейчас сложнее, чем после вывода советских войск 13:00
Глава Минсельхоза: Россия не планирует отменять плавающую пошлину на зерно 12:55
Володин: Пимашкова уважали коллеги и поддерживали избиратели 12:46
В СПЧ назвали идею продажи крепкого алкоголя с 21 года дискуссионной 12:46
Путин призвал повышать доходы тувинцев 12:41
Магучих: Критика делает меня только сильнее 12:41
Неверов: Пимашков был принципиальным, честным и внимательным к людям 12:39
Россия может продлить запрет на экспорт гречки 12:38
Глава МЧС приступил к работе в Якутии 12:26
Баженов прокомментировал меры безопасности оборота личных данных клиентов банков 12:24
Буцкая: В Москве есть конкретные точки, требующие вмешательства экологов 12:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
12 августа - видеоконференция: как сделать дороги безопаснее
12 августа - видеоконференция: как сделать дороги безопаснее
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
12.08.2021 14:00
Рубрика: Культура

Найдены сокровища лужицкой культуры

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Польше житель города Богданец Анджей Абрасович и его восьмилетний сын Янек во время своей обычной прогулки обнаружили клад сокровищ, датированных периодом лужицкой культуры (XII-IV вв. до н. э.).

Фото: iStock
Поле исторической битвы за Византию найдено в Турции

Об открытии сообщает Polandin.com. Неожиданное и во многом случайное археологическое открытие отец и сын совершили еще в январе 2021 года, но только сейчас специалисты рассказали об этом. Найденные предметы проходили экспертизу, а само место находки было засекречено.

Анджей Абрасович прогуливался вместе с сыном в окрестностях Богданца, когда Янек заметил некий предмет, торчавший из-под земли. Заинтересовавшись, отец и сын раскопали его. Это оказался браслет. Свою находку Абросовичи отнесли в местный музей и указали точное место, где был найден артефакт.

Уже на следующий день место находки было оцеплено и взято под охрану, а археологи провели там полноценные раскопки. В результате они обнаружили еще 220 предметов, которые были переданы в музей Яна Декерта в Гожув-Велькопольском, западная Польша.

В состав клада входили роскошные браслеты и ожерелья, а также фрагменты конской сбруи. Самой впечатляющей находкой стал золотой нагрудник. Эксперты предполагают, что и другие предметы в древности могли быть покрыты золотом. Так это или нет, уже в сентябре выяснят специалисты Торуньского университета, которые проведут работы по реставрации и консервации артефактов.

По оценкам ученых, все эти сокровища пролежали под землей около 2500 лет. Они относятся к периоду лужицкой культуры, которая во многом остается загадкой для ученых. Свое название она получила от исторических областей Верхняя Лужица и Нижняя Лужица. Именно там впервые были найдены могильники и поселения этой археологической культуры бронзового и раннего железного веков. Считается, что ее представители в период с XII по IV века до нашей эры проживали на территории современной восточной Германии, Польши, Чехии, Белоруссии и западной Украины.

Археологи нашли древний кинжал, связанный с загадочной цивилизацией
Культура Арт Музеи и памятники Общество Наука

Главное сегодня

ФСБ задержала за госизмену главного конструктора гиперзвуковых систем
Мишустин распорядился направить более 46 млрд рублей на выплаты медикам
Розыгрыш 20 квартир и 100 машин пройдет в Москве среди участников онлайн-голосования
СМИ: Россиянам вернут незаконно изъятые пенсионные накопления
Проценко заявил о снижении числа пациентов с COVID-19 в России
Какие отечественные фильмы представлены на крупнейших кинофестивалях
"Живая классика": итоги первых десяти лет работы