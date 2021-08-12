Мастер спорта международного класса по плаванию Владислав Шулико готовится к уникальному эксперименту. Он собирается переплыть озеро Иссык-Куль в длину, преодолев в общей сложности 181 километр. Мероприятие пройдет в рамках фестивалей Issyk-Kul Swim 181, GAMMA REvolution Fest’21 и Issyk-Kol Race 2021. О своем решении Владислав сообщил на пресс-конференции.

- Объединившись вокруг девиза "Спорт - лучшая защита от вируса!", организаторы запускают эти три крупномасштабных события на одной площадке на побережье озера Иссык-Куль с 24 по 29 августа 2021 года. К освещению будут привлечены авторитетные личности, известные блогеры с миллионами подписчиков. Все мы поддержим Владислава и часть дистанции проплывем рядом, - рассказал один из организаторов события, сооснователь и управляющий партнер микрофинансового холдинга "Мол Булак" Бабур Тольбаев.

Заплыв стартует в Караколе и финиширует в Балыкчи. Владислав проведет его без ласт и каких-либо других вспомогательных предметов. В случае успеха он установит мировой рекорд по пересечению озера вплавь в длину.

- Сделать это я мечтал с детства. Раньше Иссык-Куль переплывали в ширину. Планирую решить поставленную задачу за четыре дня. Но если погодные условия внесут коррективы, возможно, заплыв затянется еще на двое суток. Мне бы хотелось показать всему миру великолепное озеро Иссык-Куль и прославить республику. Со своей идеей я обратился к президенту группы компаний "Дасмия" Турусбеку Мамашову, и он меня поддержал, - рассказал Владислав Шулико.

- У меня есть еще одна цель - попасть на Олимпийские игры. К сожалению, в этом году я не завоевал лицензию по состоянию здоровья, но буду активно готовиться к следующим играм, - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

- Страха нет, есть только уверенность в себе и осознание, что наконец-то исполнится моя мечта. Заплыв будет проводиться в течение нескольких дней. Ночевать планирую на катере - не имею права выйти на сушу.

К слову, болеть за Владислава будет его невеста, поддерживать будущего рекордсмена она будет с берега.

Как сообщили организаторы, проект уже поддержали ведущие бизнесмены, известные спортсмены и многие популярные личности.

Таким образом, накануне юбилейного 30-летия независимости страны киргизстанцы продемонстрируют всему мировому сообществу свою активную позицию в пропаганде физического, ментального и нравственного здоровья народов КР.

- Этот проект нацелен на позиционирование и брендирование страны как государства со здоровым развитием, государства с большими перспективами, думающих людей и инициативных решений, - подчеркнули организаторы.

Справка "РГ"



Пловец Владислав Шулико - многократный рекордсмен КР на различных дистанциях, мастер спорта международного класса, призер зарубежных соревнований. Плаванием занимается с дошкольного возраста.