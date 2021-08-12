Средняя ставка по банковским вкладам выросла до рекордных значений

Крупнейшие российские банки подняли ставки по вкладам. По итогам первой декады августа средняя максимальная ставка выросла до 5,75 процента (до того было 5,55 процента). Об этом говорится в сообщении Центробанка РФ.

Это стало рекордным по величине показателем с третьей декады января 2020 года. Минимальный показатель средней ставки был зафиксирован в первой декаде октября прошлого года - 4,33 процента.

Напомним, что регулятор рассчитывает ставку по вкладам, на которую ориентируется уже весь рынок. В связи с этим ЦБ советует кредитным организациям привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.