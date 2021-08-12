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Текст:   Василий Кошкин 
15:21 12.08.2021

Средний чек по ипотеке в России снизился впервые с ноября

Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Средний размер ипотечного кредита в России в июле снизился на 4,2% - до 3,11 млн рублей. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Фото: iStock
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Эксперты отмечают, что в июне россияне в среднем брали в банках на покупку квартиры 3,24 млн рублей. При этом с начала 2021 года этот показатель вырос на 10,9% - в январе он составлял 2,8 млн рублей.

В июле 2021 года самый большой средний чек по ипотеке был зафиксирован в Москве (6,94 млн рублей), Московской области (5,12 млн рублей) и Санкт-Петербурге (4,61 млн рублей).

В НБКИ отмечают, что средний размер ипотечного кредита в России снизился впервые с ноября 2020 года.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, росту среднего чека по ипотечному кредиту способствовало, в первую очередь, падение процентных ставок благодаря программам господдержки.

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