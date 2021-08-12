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12.08.2021 18:59
Рубрика: В мире

США могут уже в августе вывезти своих дипломатов из Афганистана

Российская газета - Федеральный выпуск № 183(8534)
До конца августа Вашингтон может эвакуировать своих дипломатов из Кабула. Ранее разведслужбы США заявили, что при нынешних темпах наступления талибы (запрещены в РФ) могут захватить афганскую столицу в ближайшие месяцы. Посольства США, Великобритании и Германии призвали своих граждан срочно покинуть территорию Афганистана. Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, "Россия полагается на оценку военных США о том, что Кабул может оказаться в руках талибов (запрещены в РФ) за 1-3 месяца, поскольку все происходящее в Афганистане является следствием пребывания там американского контингента".

В ближайшие дни может стать ясно, начнут ли талибы поход на Кабул, или постепенно снизят темпы наступления. Это зависит от их успехов на севере, в частности - получится ли у них взять Мазари-Шариф, столицу провинции Балх. Если да, то весь север Афганистана с его плодородной Бактрийской равниной, автодорогами из Средней Азии, по которым поставляются товары в Кабул, и линиями электропередач из Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана окажется под контролем "Талибана" (запрещено в РФ).

Фото: AP
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Как рассказал "РГ" глава Центра изучения современного Афганистана, сотрудник Института востоковедения РАН Омар Нессар, "заявления США о возможности падения Кабула в ближайшие месяцы выглядят странно, будто Вашингтон сгущает краски, чтобы оказать давление на правительство в Кабуле. Вероятно, США видят путь к разрешению афганского конфликта в уходе с поста президента Афганистана Ашрафа Гани. Но США при этом хотят завершить афганский конфликт политическим решением, чтобы уйти оттуда, заявив, что им удалось достичь успеха".

Однако, считает Нессар, уход президента Гани в нынешней ситуации сильно ухудшит положение Кабула и приведет к полной деморализации армии. В то же время афганские власти в принципе готовы на компромисс с талибами и на создание коалиционного правительства, но в рамках некоей дорожной карты, а не ультиматумов. Однако если талибы сейчас удержат на севере провинцию Кундуз и возьмут Мазари-Шариф, то отрежут Кабул от снабжения и увеличат таким образом давление на правительство. По словам профессора ВШЭ, главного научного сотрудника МГИМО Андрея Казанцева, "Кабул сейчас держится только благодаря тому, что США продолжают оказывать администрации Гани помощь, как финансовую, так и военную - речь идет об авиаударах ВВС США по позициям талибов. Но если эта поддержка прекратится, то Кабул может пасть".

Власти в Кабуле готовы к компромиссам с талибами

Тем временем в Катаре прошла встреча, в которой приняли участие политическое крыло "Талибана" и делегация кабульской администрации во главе с премьером Абдуллой Абдуллой. По данным телеканала "Аль-Джазира", правительство Афганистана предложило "Талибану" участие в управлении страной, если будут прекращены боевые действия. Но если Кабул и договорится в Катаре о начале переговоров, то политическому офису "Талибана" еще предстоит убедить полевых командиров, что им надо прекратить боевые действия, а это сделать будет непросто.

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