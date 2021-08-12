Талибы объявили о захвате Кандагара

Второй по величине город Афганистана - Кандагар захвачен движением "Талибан" (запрещено в РФ). Это утверждает на своей странице в Twitter пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид, сообщает "Интерфакс". Впрочем, потерю Кандагара официальные лица Афганистана пока не подтвердили.

Представитель группировки утверждает, что столица одноименной провинции Кандагар на юге страны находится под ее полным контролем, и "моджахеды вышли на площадь Шехидов". Накануне очевидцы передавали, что на центральной площади города идут ожесточенные бои. Как сообщило ранее агентство Reuters, талибы взяли стратегически важный город Газни в 150 километрах от Кабула, и теперь путь на афганскую столицу для них открыт. На западе страны также идет штурм Герата.