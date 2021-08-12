Трамп назвал инициативу Байдена "планом разрушения Америки"

Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал предложения нынешнего американского лидера Джо Байдена по улучшению инфраструктуры, назвав их планом уничтожения Америки. "Это атака на наш народ, сообщество и американскую мечту", - цитирует республиканца ТАСС.

По мнению Трампа, реализация задуманного приведет к повышению налогов и цен на многие повседневные товары. "Америка, тебя грабят при свете дня, время очнуться!", - высказал свое мнение политик.

Днем ранее Сенат американского Конгресса одобрил план развития инфраструктуры страны, в рамках которого 110 миллиардов долларов выделят на строительство мостов и дорог, 11 миллиардов - на программы транспортной безопасности. Еще 39 миллиардов собираются потратить на модернизацию общественного транспорта.

В одобренном американскими законодателями документе также есть налоговые послабления для производителей, использующих возобновляемые источники энергии. Кроме того, предусмотрено увеличение расходов на здравоохранение, образование и охрану окружающей среды.