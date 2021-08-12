Тринадцать человек пострадали при обрушении моста из-за наводнения в Турции

На Турецкую республику, которая еще недавно находилась во власти сильнейших пожаров, теперь обрушилось новое стихийное бедствие - наводнение. От него пострадали северные провинции страны (Синоп, Бартын, Карабюк и Кастамону), где накануне выпало аномальное количество осадков. Как передает газета Daily Sabah со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям Турции, 13 человек ранены в результате обрушения моста на трассе, соединяющей последние два региона.

Затопленными оказались множество жилых домов и предприятий, построенных вдоль рек, вышедших из берегов. Многих людей "большая вода" заперла в собственных жилищах и даже внутри автомобилей, так что спасателям пришлось приложить немало усилий, чтобы вызволить их. Пока пропавшей без вести считается одна женщина - пенсионерка 80-ти лет.

Напомним, что несколько недель назад от наводнения пострадали регионы на западе Германии, где из берегов вышли Рейн и его притоки. Для земель Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия оно стало настоящей катастрофой. В общей сложности там погибли почти двести человек, тысячи местных жителей лишились крова или своих хозяйств, ущерб оценивается в миллиарды евро.