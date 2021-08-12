У россиян появилось новое увлечение: отдых в кредит

За последний год россияне стали чаще брать займы для оплаты турпутевок, авиабилетов и отелей. Самыми востребованными направлениями оказались Имеретинское побережье в Сочи и два турецких курорта - Анталья и Чолаклы.

Предпочтения отдыхающих изучили аналитики платежного сервиса "ЮMoney" (входит в экосистему "Сбера").

Чаще всего в кредит - а он может быть и беспроцентным - покупают горящие туры на двоих. При этом более 70 процентов россиян предпочитает путешествовать парами, каждый пятый едет в отпуск один. Половина клиентов отдыхает без детей, примерно четверть добавляет в бронь одного ребенка. Как правило, поездки длятся около недели: 20 процентов пользователей оплачивает четыре-шесть ночей, каждый второй - семь-девять.

Топ курортов в 2021 году возглавило Имеретинское побережье (14 процентов оплат в кредит), на втором месте - Анталья, на третьем - Чолаклы (13 и 10 процентов оплат соответственно).

Среди направлений "кредитного" отдыха лидирует Турция (45 процентов броней). За ней следуют Россия (31 процент) и, с большим отрывом, Танзания (пять процентов). В первой десятке также ОАЭ, Куба, Египет, Абхазия, Кипр, Мальдивы и Мексика.

Отдых в России выглядит самым бюджетным. Средняя цена тура здесь - 23,8 тысячи рублей на человека. В Абхазии она составляет 24,9 тысячи, в Турции - 34,4 тысячи. Если взять средние чеки по популярным местам отдыха, то наиболее дешевыми окажутся Анапа и Имеретинский курорт (22,6 и 23,9 тысячи рублей на человека). Для сравнения, в Белеке придется выложить в среднем по 54,5 тысячи "с носа".

Как правило, туры в кредит заказывают за 14-26 суток. Максимальная глубина бронирования - 239 дней - была зафиксирована для поездки в Турцию. Также туристы готовы долго ждать вылета в ОАЭ (самые терпеливые взяли билеты за 217 дней до рейса) и в некоторые города России (209 дней). А вот в Мексику пользователи собирались довольно быстро. В среднем такие туры оплачивали за две недели до вылета.

Жители РФ охотно оплачивают с рассрочкой не только путевки и авиабилеты, но и отели.

- Это объяснимо: конечный пользователь получает выгодные условия и бесшовный платежный опыт, а отель или туроператор - рост конверсии, числа покупок и среднего чека. Для туриста онлайн-кредитование выгодно не только с точки зрения экономии. Это один из способов более грамотно распоряжаться деньгами, а также возможность меньше ограничивать себя на отдыхе, - пояснил руководитель направления POS-кредитования в "ЮMoney" Иван Никонов.

Представители гостиничного бизнеса отмечают, что отпускники выбирают более дорогие номера и больше тратят на дополнительные услуги в отеле, если знают, что могут оплатить их частями в течение трех месяцев без начисления процентов.

С июня 2020 по июнь 2021-го среди тех, кто ездил отдыхать в кредит, выросло число клиентов, которые останавливались в отелях категории "пять звезд". На них приходится уже более 40 процентов покупок. Остальные примерно поровну распределились между четырех- и трехзвездочными гостиницами. Семь из десяти клиентов выбирали номера категории "стандарт". Российские туристы предпочитают питание типа "шведский стол", причем треть пользователей оплачивает его пятиразовый вариант.

Остается только предупредить: прежде, чтобы брать такие кредиты, надо быть точно уверенными, что вы их отдадите.