Ученые: Переболевшие COVID-19 менее восприимчивы к боли и холоду

Американские ученые из университета Appalachian State University установили, что переболевшие коронавирусной инфекцией люди менее восприимчивы к отрицательным температурам и физической боли. Исследователи изучают продолжительность действия побочного эффекта на нервную систему и гемодинамику человека.

В научном эксперименте участвовали 30 добровольцев в возрасте от 21 до 22 лет. Часть из них имела положительные ПЦР-тесты, а другие - были здоровы. По итогам исследований волонтеры оценили свои болезненные ощущения: на протяжении 3-8 недель у переболевших COVID-19 восприимчивость к боли, как и к холоду, оказалась слабее.

Российские медики считают, что необходимы дополнительные исследования, так как устойчивость нервной системы людей в возрасте, и тем более страдающих хроническими заболеваниями, гораздо слабее. Наложение эффектов различных заболеваний может привести к ухудшению здоровья.

- Безусловным выводом может быть только один постулат. Всем пациентам после перенесенного ковида требуется восстановительная терапия. Причем, речь может идти о таргетном подходе. То есть, у здоровых и молодых - один подход, у лиц в возрасте и с наличием заболеваний - другой, более интенсивный подход, - заявил KP.RU доктор медицинских наук Мехман Мамедов.

На данный момент универсальной рекомендацией для всех переболевших COVID-19 является здоровый образ жизни: свежий воздух, прогулки, сбалансированное питание, позитивные эмоции и соблюдение режима сна. В случаях ухудшения здоровья следует проконсультироваться с лечащих врачом или терапевтом.