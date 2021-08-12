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Рубрика: Общество

Ученые предсказали катастрофические последствия таяния льдов для климата

Текст: Георгий Панин
Фото: AFP PHOTO / Walter Diaz Фото: AFP PHOTO / Walter Diaz
Фото: AFP PHOTO / Walter Diaz

Климат Земли может стать более нестабильным из-за повышения глобальных температур. К такому выводу пришли сотрудники Массачусетского технологического института, говорится в журнале Science Advances.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Они проанализировали палеоклиматические данные за последние 66 миллионов лет, в кайнозойскую эру, которая началась вскоре после исчезновения динозавров.

Оказалось, что в это время климат Земли переживал колебания с тенденцией к потеплению. Этот период длился от тысяч до десятков тысяч лет и отличался более сильными перепадами температуры.

Учены объясняют такое явление "мультипликативным эффектом", когда умеренное потепление ускоряет биологические и химические процессы, приводя к еще большему потеплению.

Этот эффект может повториться и в наши дни из-за таяния льдов, что в свою очередь приведет к катастрофическому усилению антропогенного глобального потепления.

Общество Экология

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