Ученые предсказали катастрофические последствия таяния льдов для климата

Климат Земли может стать более нестабильным из-за повышения глобальных температур. К такому выводу пришли сотрудники Массачусетского технологического института, говорится в журнале Science Advances.

Они проанализировали палеоклиматические данные за последние 66 миллионов лет, в кайнозойскую эру, которая началась вскоре после исчезновения динозавров.

Оказалось, что в это время климат Земли переживал колебания с тенденцией к потеплению. Этот период длился от тысяч до десятков тысяч лет и отличался более сильными перепадами температуры.

Учены объясняют такое явление "мультипликативным эффектом", когда умеренное потепление ускоряет биологические и химические процессы, приводя к еще большему потеплению.

Этот эффект может повториться и в наши дни из-за таяния льдов, что в свою очередь приведет к катастрофическому усилению антропогенного глобального потепления.