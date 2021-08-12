Ученые предупредили о распространении COVID-19 при разговоре

Люди, которые инфицированы коронавирусом, могут заразить собеседника не только при кашле или чихании, но и просто разговаривая. К такому выводу пришли ученые из Национального университета Сингапура, передает ТАСС со ссылкой The Straits Times.

По словам профессора Пола Тамбая, в процессе разговора образуются очень маленькие частицы, которые достигают пяти микрометров. Эти элементы содержат больше компонентов вируса, чем более крупные частицы.

Во время исследования больше всего таких частиц формировалось именно во время разговора у некоторых пациентов. Как отметила профессор Кристин Колэман, это связано с тем, что человек непроизвольно повышает голос во время беседы.

В связи с этим ученые рекомендовали всем носить защитные маски как в помещениях, так и на улице.