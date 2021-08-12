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12.08.2021 19:30
Рубрика: В мире

В Амстердаме ограничат число ночевок туристов в отелях и апартаментах

Текст: Марина Алешина
Российская газета - Федеральный выпуск № 183(8534)
В Амстердаме, который до пандемии страдал от переизбытка иностранных гостей не меньше, чем популярные итальянские города, решили ограничить туризм. Как сообщает Deutsche Welle, в голландской столице вводят лимит на допустимое количество ночевок в отелях и апартаментах - 20 миллионов в год.

Квоту взяли не с потолка. В 2019 году, до того как в мире разразилась пандемия "короны", в Амстердаме было зарегистрировано 22 миллиона туристических ночевок. Так что эту цифру решено уменьшить на 10 процентов. Тем самым власти Амстердама поддержали инициативу местных жителей, которые первыми потребовали навести порядок с бесконечным потоком приезжих. Петицию подписали около 30 тысяч амстердамцев. Кстати, их лозунги были еще более радикальными: они хотели установить туристический потолок в 12 миллионов ночевок. Отныне раз в год чиновники должны проводить ревизию и скрупулезно высчитывать, сколько времени гости столицы провели в голландской "северной Венеции". Если окажется, что лимит исчерпан, администрация обязана вмешаться. Кроме того, мэр Амстердама Фемке Халсема намерена и дальше добиваться серьезного ограничения продажи туристам изменяющих сознание веществ в местных кофешопах, а также переселить на окраины города жриц любви из квартала "Красных фонарей".

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