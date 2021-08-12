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10:16 12.08.2021

В Банке России предупредили о перегреве рынка недвижимости

Рост цен на жилье в России указывает на то, что рынок недвижимости близок к перегреву. Об этом заявила директор департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова в интервью "Известиям".

Фото: iStock
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По данным регулятора, темп роста цен на новостройки во втором квартале составил 20,6 процента. В Москве этот показатель стал еще выше - 24 процента. А в Санкт-Петербурге цифра доходит до 26 процентов в годовом выражении.

Из-за такой динамики, по словам Даниловой, людям приходится брать более дорогую ипотеку, а это увеличивает риски. Она отметила, что рост ипотеки с низким первоначальным взносом и высоким показателем долговой нагрузки заемщика "вызывает обеспокоенность".

В итоге это может привести к росту доли плохих кредитов, заключила Елизавета Данилова.

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