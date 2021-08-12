В Банке России сравнили покупку биткоина с выходом на минное поле

Многие люди вкладываются в финансовые пирамиды, такие как биткоин, забывая, что покупателей криптовалюты никто не может защитить. Об этом заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью агентству Reuters.

В качестве примера он привел ситуации, когда жертвы мошенников переводят свои средства в биткоинах, и такие переводы нельзя заблокировать.

"Покупая тот же биткоин, человек вступает на минное поле, где, кроме себя, ему не на кого рассчитывать, и никто его защитить не может. Мы тоже об этом гражданам говорим, что не надо ходить туда, где вы не находитесь под защитой Российской Федерации, где ваши деньги просто заберут, и вы ничего с этим не сможете поделать", - цитирует слова Швецова пресс-служба регулятора.

Швецов особо подчеркнул, что многие россияне не знакомы с правилами рынка капитала, где обещанная доходность отражает уровень риска. По словам зампреда ЦБ, зачастую люди вкладываются в такие инструменты, как биткоин, либо продавая свое имущество, либо занимая средства.