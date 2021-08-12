В Госдуме оценили действия властей Литвы после беспорядков в Вильнюсе

Действия полицейских во время беспорядков в Вильнюсе и заявления властей Литвы после задержаний - пример двойных стандартов, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Во вторник в Вильнюсе задержали 26 человек после беспорядков у здания парламента, протестующих разгоняли с помощью слезоточивого газа. Участники акции выступали против запланированных властями ограничений в отношении людей, у которых нет иммунитета к коронавирусу. Министр иностранных дел республики Агне Билотайте назвала протесты антигосударственной деятельностью, которая не имеет ничего общего с выражением гражданской позиции.

"В сложной системе координат внешнеполитического ведомства Литвы "высказывать гражданскую позицию" могут, наверное, лишь на киевском майдане или во время беспорядков в Белоруссии и незаконных акций в Москве. Лицемерная логика", - прокомментировал Слуцкий слова Билотайте в своем Telegram-канале.

"Хочется в очередной раз спросить: где же осуждающие заявления со стороны Европарламента? Где призывы к санкциям против литовских властей, где заявления госдепартамента США?" - недоумевает депутат.

По его оценке, заявления представителей литовских властей - это "хрестоматийный пример двойных стандартов", если бы незаконные акции проходили в России и полиция была бы вынуждена действовать, не применяя спецсредства, это послужило бы поводом для "шквала оголтелой критики" со стороны Запада.