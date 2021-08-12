В Италии фермеры переключились с традиционных культур на тропические

Климатические изменения вынудили сицилийских фермеров отказаться от выращивания традиционных культур в пользу тропических.

Аграрная революция "по-сицилийски" уже идет полным ходом. Вместо привычных мандаринов, апельсинов и лимонов, которыми славится Сицилия во всем мире, земледельцам приходится приспосабливаться, высаживая авокадо, бананы, папайю, маракуйю и манго. Ни один из перечисленных экзотических фруктов не типичен для средиземноморского климата, но под влиянием глобального потепления остров медленно, но верно превращается в тропики. Заросли цитрусовых деревьев перестают расти и теряют свою рентабельность в регионе из-за сильных засух и высоких температур (около 40 градусов), которые не снижаются в некоторых районах неделями.

Опасаясь потерять семейное дело, одним из первых объявил "вендетту" изменению климата 37-летний сицилиец Андреа Пассани. После ознакомительной поездки в Бразилию он одним из первых на острове решился вложиться в авантюрный проект, начав выращивать авокадо прямо у подножия Этны. "В былые времена мой дедушка занимался культивацией винных сортов винограда, но сейчас из-за изменения климата температура слишком высока для его выращивания. Чего не скажешь о тропических фруктах и ягодах, таких как манго и авокадо, для которых наши края теперь стали идеальной средой обитания", - пояснил Пассани.

На днях в окрестностях Сиракузы (Сицилия) была зафиксирована самая высокая температура в Европе с 1977 года - 48,8 градуса. Аномальная жара в Италии обусловлена пришедшим из Африки антициклоном, который метеорологи окрестили "Люцифером".