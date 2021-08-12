В Минобрнауки дали пояснения к рекомендациям для вузов

Рекомендации для вузов, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, которые на днях выпустило Минобрнауки России, вызвали массу неоднозначных трактовок.

Эксперты ведомства решили расставить акценты в понятной форме и разместили "памятку" в официальном Telegram-канале министерства.

Итак, что же рекомендовано университетам?

Информировать, рассказывать о том, почему так важна вакцинация, а также где и как можно привиться. "Доносить информацию, конечно, в удобной для студентов и преподавателей форме - как правило, цифровой. Например, через Telegram-каналы и через другие соцсети и электронную почту", - уточняют в ведомстве.

Принимать решение о переводе на дистанционное образование. "Универсального решения тут нет, и наши университеты вправе определять формат дистанта или его отсутствие по своему усмотрению", - сообщает Telegram-канал Минобрнауки. Определять формат советуют, опираясь на рекомендации Роспотребнадзора, информацию об эпидемиологической ситуации в регионе и здравый смысл.

Предусмотреть особое расписание посещения спортивных, культурных и других объектов вуза.

Организовать мобильные пункты вакцинации на территории вузов и студгородков. "Многие университеты так уже сделали, и это работает!" - отмечают эксперты.

При проведении экзаменов следить за тем, чтобы в аудитории не скапливалось большого количества человек.

Собирать статистику о том, сколько студентов и сотрудников имеют иммунитет к коронавирусу. "Именно для этого необходимо, в частности, запрашивать у студентов в общежитии документы о вакцинации или справку о недавно перенесенной болезни, - пояснили в Минобрнауки. - А граждан, не проживающих и не работающих в общежитии, временно туда не пускать".

По возможности организовать вакцинацию иностранных учащихся.