В Минздраве предложили повысить возраст продажи крепкого алкоголя

Минздрав разработал новый законопроект о повышении возраста продажи крепкого алкоголя. Так, с 1 марта 2022 года ведомство предлагает внедрить норму, по которой продавать напитки крепостью более 16,5% можно будет только гражданам, достигшим 21 года.

Как сообщает газета "Известия", сейчас проект проходит оценку рабочей группы по "регуляторной гильотине". Решение о внесении документа в Госдуму примет правительственная комиссия по законопроектной деятельности. На момент подписания номера в минздраве не ответили на запрос "РГ" о деталях законопроекта.

Это уже не первая попытка скорректировать возраст для покупки крепкого алкоголя. Аналогичный законопроект разрабатывался два года назад. Тогда "РГ" поясняли в минздраве, что головной мозг человека, его внутреннее строение и структурные элементы окончательно формируются только к 21 году. Употребление же алкоголя в возрасте, когда некоторые отделы мозга еще находятся в процессе формирования, приводит к снижению объемов и целостности критически важных отделов мозга и долгосрочному ухудшению когнитивных способностей. Но в 2019 году законопроект так и не был поддержан правительством.

В то же время, как отмечают в Национальном научном центре наркологии, любые ограничения дают результаты. За 10 лет потребление алкоголя на душу населения в год снизилось на 5 литров.