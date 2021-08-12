В Намибии с аукциона продали несколько десятков диких слонов

Власти Намибии провели аукцион, на котором с молотка были проданы 57 диких слонов. Как передает Reuters, на этот шаг правительство страны пошло в связи с тем, что популяция этих млекопитающих серьезно увеличилась в последние годы.

Если в 1995 году в Намибии обитали 7,5 тысячи слонов, то в 2019 году их численность достигла 24 тысяч. В поисках пропитания животные стали вторгаться на земли, используемые людьми. Чтобы решить проблему, власти смягчили правила относительно охоты и экспорта представителей дикой природы. Как утверждалось, вырученные средства будут использованы для охраны окружающей среды.

В попытках найти баланс между сохранением жизни слонам и создаваемыми ими рисками и был устроен аукцион. На торги были выставлены 170 млекопитающих, однако покупатели нашлись только для трети из них. А сам аукцион подвергся критике со стороны защитников животных. Более 100 тысяч человек подписали петицию против его проведения.

По данным министерства окружающей среды, лесного хозяйства и туризма южноафриканской страны, торги принесли в бюджет 5,9 миллиона намибийских долларов (400 тысяч долларов США). Из проданных слонов 42 отправятся за границу, 15 - останутся в Намибии. Покупатели обязаны обеспечить необходимые условия для содержания животных.