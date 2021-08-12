В ПФР рассказали о доплатах пенсионерам за детей-студентов

Пенсионеры имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости или инвалидности при условии, если их дети учатся на дневном отделении в высших или средних специальных учебных заведениях. Об этом напомнили в отделении Пенсионного фонда России по Ивановской области.

"Право на доплату к пенсии имеют оба родителя ребенка до достижения им возраста 23 лет при очной форме обучения. Сегодня доплата за одного ребенка-студента составляет чуть более двух тысяч рублей в месяц", - отметили в ПФР.

Для получения доплаты на детей до 18 лет необходимо обратиться в отделение Пенсионного фонда с заявлением. Кроме того, необходимо предоставить свидетельство о рождении ребенка и справку с места жительства.

Если ребенку исполнилось 18 лет, дополнительно потребуются документы, подтверждающие их обучение по очной форме и нахождение на иждивении родителей-пенсионеров (справка с места жительства и справки о доходах всех членов семьи).

В ПФР подчеркнули, что доплата к пенсии сохраняется и во время академического отпуска студента, исключение - прохождение военной службы по призыву.

"О факте окончания обучения или переводе студента на заочное отделение пенсионер обязан сообщить в Пенсионный фонд. В этом случае пенсию пересчитают без учета доплаты", - добавили в ведомстве.