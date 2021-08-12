В России могут начать продавать крепкий алкоголь с 21 года

В России могут повысить возраст, с которого можно будет покупать крепкий алкоголь. Такие поправки в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта" разработал Минздрав РФ, пишут "Известия".

Если документ будет принят, то с марта 2022 года купить алкоголь с содержанием спирта более 16,5% можно будет только с 21 года. Сейчас же это можно сделать с 18 лет.

Пока же проект должен пройти оценку рабочей группы по "регуляторной гильотине". Дальше документ будет рассмотрен комиссией по законопроектной деятельности правительства РФ. И только потом его можно будет внести в Государственную думу.