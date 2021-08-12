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12.08.2021 20:50
Рубрика: Экономика

В России появилась новая профессия

Текст: Алексей Дуэль, Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 183(8534)
Минтруд утвердил профессиональный стандарт: "Специалист по моделированию, сбору и анализу данных цифрового следа". Первое, что приходит в голову: такие спецы будут отслеживать активность в соцсетях. На самом деле их задачи шире.

Как пояснили "Российской газете" в минтруде, профстандарт не носит обязательный характер, но учебные заведения ориентируются на него при подготовке специалистов. Требования профстандарта также могут учитываться при приеме на работу и составлении должностной инструкции, формировании учебных программ и проведении квалификационных экзаменов.

Профстандарт не носит обязательный характер, но учебные заведения ориентируются на него при подготовке специалистов

Цифровой след кандидатов на должности, связанные с подбором кадров, маркетингом, PR, на руководящие должности, в продажи и закупки, а также в финансовые и юридические службы уже давно стал объектом изучения HR-специалистов, отметили в Ассоциации частных агентств занятости.

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"Анализ профилей кандидатов в соцсетях законодательно не запрещен и активно применяется для получения дополнительной информации не только о личности, но и о профессиональных качествах потенциального сотрудника, - подтвердила заместитель гендиректора компании ANCOR Татьяна Баскина. - В одних компаниях анализ сетевой активности кандидата давно включен в чек-листы процедуры подбора, в других остается на усмотрение рекрутера или руководителя".

При этом ключевую роль могут сыграть самые разные нюансы, предупреждает Баскина. В ее практике был случай, когда соискателю руководящей должности отказали на заключительном этапе собеседования из-за того, что накануне он поменял фото профиля: изначально был деловой портрет, который сменила пляжная карточка с бокалом вина.

"В моей практике корпорация отказала кандидату, который полностью подходил по опыту и был на финальном согласовании в службе безопасности, - вспоминает директор по маркетингу Kelly Services Жанна Волкова. - В его "Фейсбуке" обнаружили оппозиционный контент, которым он когда-то давно один раз поделился".

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Проверка соцсетей кандидатов и сбор открытой информации о них в интернете не отменяет проверку службой безопасности, объясняют эксперты. СБ интересуют точные данные: отсутствие судимости, проверка подлинности дипломов и так далее, а анализ сетевого следа позволяет узнать о потенциальном сотруднике много информации, не имеющей юридической силы, но позволяющей судить о личности человека.

"Цифровой след помогает понять поведение человека в коллективе, умение общаться с людьми", - добавляет руководитель направления Hays Talent Solutions Олег Ткаченко.

Просматривая профили кандидатов, HR-специалисты обратят особое внимание на нецензурные или экстремистские высказывания, вызывающие фотографии и публикации.

Помимо самого профиля кандидата, обязательно проверят его лайки, репосты, участие в сетевых сообществах. Настройки приватности не спасут - все, что надо, будет обнаружено. Причем без каких-либо технологий черного интернета, взломов или нарушения закона.

Профессор Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук Наталья Локтюхина напоминает, что в 2018 году был утвержден профстандарт цифрового куратора (или консультанта в области развития цифровой грамотности населения). Новый стандарт является характеристикой не профессии, а квалификации, необходимой для определенной деятельности.

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"Если говорить о востребованности профстандарта, то он возник потому, что растет запрос на хорошую аналитику цифрового следа для работы информационных систем, бизнеса, сферы образования. Радует, что стандарт указывает, что специалист должен знать требования законодательства о защите персональных данных, то есть несанкционированного распространения данных и вмешательства в частную жизнь не произойдет", - отмечает эксперт.

"Сегодня каждый байт сетевого трафика контролируется множеством организаций (от провайдеров разных уровней до производителей программного обеспечения). Цель нового профстандарта - дать обществу профессионалов, которые не позволят взяточнику устроиться на работу, выявят лодыря, половину рабочего времени читающего газеты с рабочего компьютера, развенчают псевдогуру, сколачивающего очередную финансовую пирамиду", - считает заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков.

Экономика Работа Правительство Минтруд

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