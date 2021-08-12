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12.08.2021 21:30
Рубрика: Экономика

В России проложат онлайн-маршруты для этнокультурного туризма

Текст: Елена Яковлева
Российская газета - Федеральный выпуск № 183(8534)
Может ли внутренний туризм повлиять на патриотизм молодого поколения? Каков туристический потенциал российских территорий? Каковы перспективы этнокультурного туризма - на эти вопросы пытались ответить устроители конкурса "Моя страна - моя Россия", заявки на который можно подавать с 12 августа по 12 сентября.

"Нечего делать в твоей Усть-Цильме" - так назвала свой видеоролик в "ТикТоке" девочка-подросток, успевшая за 20 секунд так показать свою Усть-Цильму - старые стены, венки, костюмы, удивительную музыку, качели на высоком береге реки, - что хоть все бросай и езжай в Усть-Цильму, одно из самых древних сел европейского Севера в Республике Коми.

Фото: tavrida.camp
В Крыму открылся экспериментальный эко-кемпинг

Существующий 18 лет и собирающий до 200 тысяч участников конкурс в том году посвящен этнокультурному многообразию России и попытке выявить туристический потенциал его территорий. Инициатива, рожденная гражданским обществом, широко растиражировалась в регионах России.

- 200 тысяч участников экспедиции - это армия целеустремленных граждан, знающих, чего они хотят, и заинтересованных в сохранении национального согласия, - считает заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Станислав Бедкин.

Конкурс, выявляющий интереснейшие территории России и столь же интересные видеорассказы о них, планировалось закончить офлайн-путешествием, включающим в себя встречи молодых ученых со школьниками и студентами. Был даже маршрут длиною почти во всю страну - от Дальнего Востока до центра России, но свои коррективы внесла пандемия. Однако 1190 лекторов подготовили интересные онлайн-сюжеты. В прошлом году было представлено 85 уникальных лекций педагогов-новаторов о своем крае. Краеведение, всегда бывшее ресурсом патриотической работы - любовь к большой Родине обычно начинается с любви к малой, - сегодня смело осваивает жанр онлайн-путешествий и становится ресурсом для развития внутреннего туризма.

Экономика Туризм Культура Культурный обмен Развитие туризма в России

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