В Техасе покупка интим-услуг стала уголовным преступлением

Техас стал первым штатом в Америке, в котором покупка секса стала уголовным преступлением, что свидетельствует о кардинальном изменении подхода системы правосудия к проституции.

Законодатели штата в четверг единогласно приняли закон HB1540, который был подписан губернатором Грегом Эбботтом в июне, в попытке снять вину с лиц, занимающихся проституцией, многие из которых часто становятся жертвами торговли людьми. Закон вступает в силу 1 сентября. "Мы знаем, что спрос является движущей силой торговли людьми, - сказал конгрессмен штата Техас Сенфрония Томпсон, автор законопроекта. - Если мы сможем обуздать или искоренить его спрос, мы сможем спасти жизни многих людей".

Новый закон был принят после того, как Целевая группа Техаса по предотвращению торговли людьми, сформированная законодательным собранием штата в 2009 году, представила свои рекомендации, сообщает газета Houston Chronicle. Помимо увеличения штрафа за оплату проституции и введения наказания до двух лет тюремного заключения за первое преступление, закон Техаса также расширяет обвинения в уголовных преступлениях против торговцев людьми, которые вербуют несовершеннолетних в лечебных учреждениях и молодежных центрах.

Новый закон также добавил обвинение в проступке, наказуемом лишением свободы сроком до одного года, для тех, кто вторгается на территорию лечебного центра, и ужесточил наказания для всех, кто уличен в продаже наркотиков или совершении других преступлений, связанных с наркотиками, отмечает NBC News.