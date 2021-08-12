В WhatsApp появился перенос чатов между Android и iOS

Мессенджер WhatsApp добавил функцию переноса чатов, включая голосовые сообщения и фото, с iOS-устройств на девайсы под управлением Android.

Об этом, как пишет The Verge, представители WhatsApp сообщили в ходе презентации Samsung Galaxy Unpacked - новые флагманы Galaxy Z Fold3 и Z Flip3, а также некоторые другие модели получат данную возможность "в течение ближайших недель" (полный список устройств не раскрыт).

Чтобы перенести историю чатов WhatsApp с iPhone на Android, необходимо соединить два устройства кабелем Lightning - USB-C. Неизвестно, будут ли аналогичную функцию в ближайшее время поддерживать Android-смартфоны других производителей.