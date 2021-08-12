Видео: рэпер Птаха перенес операцию

Сорокалетний российский рэпер Птаха, экстренно госпитализированный из-за боли в животе, перенес операцию.

Об этом исполнитель самостоятельно рассказал в Instagram, показав видео с виновником инцидента - камнем из желчного пузыря, довольно внушительным.

"Ну вот, операция прошла и из меня вытащили этот вот булыжник (он жил в желчном пузыре которого теперь тоже нет, его тоже удалили). Болит всё, от пупка и до шеи, из живота торчит трубка из неё что-то капает. Картина в целом не самая приятная", - пожаловался артист.

Далее он благодарит врачей ГКБ №23, желая им "всего лучшего".

И продолжает жаловаться: "Хожу как 70 летний старик, но рад что смогу тренировки продолжить уже без вечной боли в животе", - пишет рэпер, также известный как Зануда (подача здесь и выше - авторская). "Берегите здоровье!" - призвал музыкант.

Настоящее имя Зануды - Давид Нуриев, родился он в 1981 году в Баку. Первый сольный альбом выпустил в 2009-м. Снялся с Тимати и Алексеем Чадовым в "Жаре" (вор Давид).