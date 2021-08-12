Власти Турции сообщили о победе над лесными пожарами

В Турции больше ничего не горит: власти республики объявили, что все лесные пожары, которыми в последние недели были охвачены многочисленные провинции страны, успешно ликвидированы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра сельского и лесного хозяйства Турции Бекира Пакдемирли. "Все лесные пожары в нашей стране потушены", - написал он у себя в Twitter.

По данным его ведомства, под контроль удалось взять почти 300 очагов возгорания в 54 провинциях. С 28 июля в огне погибли восемь человек, почти 900 пострадали.

Экологи также сообщают о массовой гибели животных и птиц и об огромном ущербе, который был нанесен не только инфраструктуре, но природе в целом.