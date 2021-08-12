Володин: Пимашкова уважали коллеги и поддерживали избиратели

За 15 лет в должности мэра Красноярска Петр Пимашков многое сделал для города, а затем активно участвовал в законотворчестве как парламентарий, заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

"Ушел из жизни наш коллега, депутат Государственной Думы, Петр Иванович Пимашков. 15 лет Петр Иванович был главой Красноярска. Многое сделал для города и его жителей. С 2011 года он работал в Государственной Думе, активно участвовал в законотворчестве. Его уважали коллеги, поддерживали избиратели. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Петра Ивановича. Светлая память", - приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.

C 1991 по 1996 годы Петр Пимашков возглавлял администрацию Свердловского района Красноярска. В 1996 году он был избран мэром Красноярска и занимал эту должность до 2011 года. В 2011 и 2016 годах избирался депутатом Госдумы по партийным спискам "Единой России".