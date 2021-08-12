ВОЗ: В начале 2022 года число случаев COVID-19 превысит 300 миллионов

Если не удастся остановить нынешние темпы распространения коронавирусной инфекции, в январе 2022 года число заразившихся SARS-CoV-2 может превысить отметку в 300 миллионов человек. Такой неутешительный прогноз озвучил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Он уточнил, что реальное число инфицированных намного превышает зарегистрированное ВОЗ.

За шесть минувших месяцев различные штаммы коронавируса были выявлены у 100 миллионов жителей планеты. Всего с начала пандемии было зарегистрировано 203 295 170 случаев заражения. От вызванных COVID-19 осложнений скончались более четырех миллионов человек.

Глава ВОЗ напомнил, что сейчас есть много инструментов, помогающих бороться с распространением инфекции. Но необходимо делать больше исследований среди пациентов с разными формами заболевания. Гебрейесус приветствовал предстоящее проведение испытаний трех препаратов, которые помогут успешно лечить COVID-19. В эксперименте участвуют более 600 больниц в 52 странах, информирует ТАСС.