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Рубрика: Общество

ВОЗ: В начале 2022 года число случаев COVID-19 превысит 300 миллионов

Фото: AP Photo Фото: AP Photo
Фото: AP Photo

Если не удастся остановить нынешние темпы распространения коронавирусной инфекции, в январе 2022 года число заразившихся SARS-CoV-2 может превысить отметку в 300 миллионов человек. Такой неутешительный прогноз озвучил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Он уточнил, что реальное число инфицированных намного превышает зарегистрированное ВОЗ.

Фото: AP Photo/David Vincent
ВОЗ оценила штамм коронавируса "йота"

За шесть минувших месяцев различные штаммы коронавируса были выявлены у 100 миллионов жителей планеты. Всего с начала пандемии было зарегистрировано 203 295 170 случаев заражения. От вызванных COVID-19 осложнений скончались более четырех миллионов человек.

Глава ВОЗ напомнил, что сейчас есть много инструментов, помогающих бороться с распространением инфекции. Но необходимо делать больше исследований среди пациентов с разными формами заболевания. Гебрейесус приветствовал предстоящее проведение испытаний трех препаратов, которые помогут успешно лечить COVID-19. В эксперименте участвуют более 600 больниц в 52 странах, информирует ТАСС.

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